2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün tamamlanacak. Yaklaşım 19 milyon öğrenci karnelerini alarak tatile girecek. Okula gitmeden dönem sonu notlarını öğrenmek ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler, e-Karne bilgilerini görüntüleyebilmekte. e karne bilgilerine Millî Eğitim Bakanlığının e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Öğrenciler ve veliler sisteme giriş yaptıktan sonra dönem sonu notları ile karne bilgilerini görüntüleyebilecek. İşte VBS giriş ekranı ile dijital karne notu görüntüleme ekranı.

1 /3 Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci için 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda 26 Haziran’da erişime açılacak.

2 /3 E-Okul dijital karne notu nasıl öğrenilir? e-Karneye nereden, nasıl bakılır? Dijital karne bilgilerine Millî Eğitim Bakanlığının e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Öğrenciler ve veliler sisteme giriş yaptıktan sonra dönem sonu notları ile karne bilgilerini görüntüleyebilecek. Yoğunluk nedeniyle sistemde zaman zaman erişim sorunu yaşanabileceğinden işlemlerin gün içinde yeniden denenmesi gerekebilir. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

E-OKUL VBS E-KARNE SORGULAMA EKRANI



