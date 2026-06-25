12. Yargı Paketi'nde neler var?

Teklife göre hukuk davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara verilebilecek.

Avukatların ön inceleme duruşmalarına da sesli ve görüntülü bilişim sistemi ile katılabilmesine olanak sağlanacak.

Ayrıca noter evraklarının elektronik ortamda gönderilmesinin yolu açılarak yazışma süreci kısalacak. Bölge idare mahkemelerinin ilk derece kararını iptal edip verdiği kararlara itiraz edilebilecek.

Yeni yargı paketi ile idari yargıda da süreç hızlanacak. 2026 yılı için konusu 486 bin lirayı geçmeyen iptal ve tam yargı davaları artık hakim heyeti yerine tek hakim tarafından karara bağlanabilecek. Paketle, alacaklarda enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının önüne geçilmesi için de adım atılıyor. Buna göre, yasal faiz oranı hesaplanırken Merkez Bankası verileri baz alınacak.