12. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. IBAN mağdurlarına ceza indirimi yapılmasını öngören düzenleme metne eklendi. Düzenleme banka hesabını, IBAN bilgisini veya ödeme araçlarını dolandırıcılık amacıyla başkasının kullanımına sunan kişilere uygulanacak cezayı yeniden düzenlerken, devam eden dosyaları da etkileyecek. Peki, IBAN mağdurlarına yönelik ceza indirimi hangi şartlarda uygulanacak ve yeni düzenlemeden kimler yararlanabilecek?
30 maddeden oluşan 12'nci Yargı Paketi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif ile yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak.
IBAN mağdurlarına af 12. Yargı Paketi’nde olacak mı?
Görüşmeler sırasında 'IBAN dolandırıcılığı' olarak bilinen, ödeme araçlarının bilinçli bir şekilde başka kişilere kullandırılmasına karşı önerge verildi. Suç eylemi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'nitelikli dolandırıcılık' başlığı altında ilk kez tanımlandı. Suçunu itiraf eden ve zararı karşılayan kişilere de yarı oranda indirim yapılması taahhüt edildi. Kabul edilen önerge ile mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
IBAN dolandırıcılığı ceza indirim var mı?
Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunda halen 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Komisyonun kabul ettiği önergeyle bu maddeye eklenen yeni fıkra uyarınca kişinin suça katılımı yalnızca banka hesabını, IBAN'ını, banka veya kredi kartını ya da ödeme sistemlerine dair bilgileri haksız menfaat karşılığında kullandırmakla sınırlı kalırsa hakkında iştirak hükümleri kapsamında belirlenecek ceza yarı oranında indirilecek.
Buna göre mahkeme örneğin nitelikli dolandırıcılık kapsamında 6 yıl hapis cezası belirlemesi halinde yeni hüküm kapsamında bu ceza 3 yıla kadar düşebilecek. Ancak indirim yalnızca hesabını kullandırmakla sınırlı kalan kişiler için uygulanacak, dolandırıcılığın planlanması veya icrasında aktif rol alan failler bu kapsamdan yararlanamayacak.
Teklifle eklenen önergeye göre haksız bir menfaat sağlamak amacıyla kendisine veya başkasına ait bankaya veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiili ile sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Önergeyle hesabını bilmeden veya kandırılarak kullandıran kişilerin durumu da doğrudan etkileniyor. Hesabını veya IBAN'ını başkasına kullandıran kişinin, suçun işlenişine yönelik bilgi sahibi olmadığını ortaya koyabilmesi halinde ceza sorumluluğunun değerlendirilmesinde bu durum dikkate alınacak.
12. Yargı Paketi'nde neler var?
Teklife göre hukuk davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara verilebilecek.
Avukatların ön inceleme duruşmalarına da sesli ve görüntülü bilişim sistemi ile katılabilmesine olanak sağlanacak.
Ayrıca noter evraklarının elektronik ortamda gönderilmesinin yolu açılarak yazışma süreci kısalacak. Bölge idare mahkemelerinin ilk derece kararını iptal edip verdiği kararlara itiraz edilebilecek.
Yeni yargı paketi ile idari yargıda da süreç hızlanacak. 2026 yılı için konusu 486 bin lirayı geçmeyen iptal ve tam yargı davaları artık hakim heyeti yerine tek hakim tarafından karara bağlanabilecek. Paketle, alacaklarda enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının önüne geçilmesi için de adım atılıyor. Buna göre, yasal faiz oranı hesaplanırken Merkez Bankası verileri baz alınacak.