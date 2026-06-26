ABD Başkanı Trump: İran ateşkesi 4 kez ihlal etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait dört dronun Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri hedef aldığını açıkladı. Bir dron üst güverteye isabet ederken, tanker yoluna devam etti. Trump saldırıyı "ateşkesin aptalca ihlali" olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ı "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.
"İran ateşkesi 4 kez ihlal etti"
Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 dron tarafından hedef alındığını, bu dronlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti.
Diğer 3 dronun ise ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü aktaran Trump, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir." ifadesini kullandı.