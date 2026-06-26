ABD Başkanı Trump: İran ateşkesi 4 kez ihlal etti

"İran ateşkesi 4 kez ihlal etti"

"İran ateşkesi 4 kez ihlal etti"

Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 dron tarafından hedef alındığını, bu dronlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti.