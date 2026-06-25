NATO Zirvesi öncesi Ankara'da terör operasyonu: 103 tutuklama

Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon

Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon

Ankara Valiliğinin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran’da emniyet ve jandarma ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.