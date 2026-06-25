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NATO Zirvesi öncesi Ankara'da terör operasyonu: 103 tutuklama

NATO Zirvesi öncesi Ankara'da terör operasyonu: 103 tutuklama

21:3825/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
IHA
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Operasyonlarda 103 şüpheli tutuklandı 26’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
Operasyonlarda 103 şüpheli tutuklandı 26’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara’da NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 103’ü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere işlem yapıldı. 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ankara’da NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 103’ü tutuklanırken, 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon

Ankara Valiliğinin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran’da emniyet ve jandarma ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

225 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 135’i Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak getirildi. Başsavcılık tarafından 6 şüpheli serbest bırakılırken, 129 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğince yapılan değerlendirme sonucunda 103 şüpheli tutuklanırken, 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.



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