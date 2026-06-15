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Zonguldak'ta terör operasyonu: Üç üniversite öğrencisi tutuklandı

Zonguldak'ta terör operasyonu: Üç üniversite öğrencisi tutuklandı

20:1215/06/2026, Pazartesi
DHA
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Üç şüpheli tutuklanırken biri adli kontrolle bırakıldı.
Üç şüpheli tutuklanırken biri adli kontrolle bırakıldı.

Zonguldak'ta THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisinden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Zonguldak’ta, THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket terör örgütlerinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 4 üniversite öğrencisi polis tarafından gözaltına alındı. 2’si kadın 3 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dijital materyallere el konuldu

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 12 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki dijital materyallere el konuldu. Örgütler içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen N.Ş., S.D., B.O. ve İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Erkek şüpheliler yüzlerini kapattı

Adliyeye çıkarılırken erkek şüpheliler yüzlerini elleriyle kapatırken, kadınların yüzlerini gizlemediği görüldü. Şüphelilerin avukatı bu sırada “Kafalarınızı eğmenize gerek yok. Kimseyi öldürmediler, hırsızlık yapmadılar” dedi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., adli kontrolle serbest kalırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.



#Zonguldak
#Terör Operasyonu
#THKP-C
#DEV-YOL
#Devrimci Hareket
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