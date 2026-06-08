Zonguldak'ta 18 yıllık sır cinayetin sanıkları yargılanmaya başladı

"Bunu 18 sene sır olarak sakladım. Savcılıkta saklanmaması gerektiğini fark ettim. Bugün de anlatıyorum. Bir E.İ. düşünelim. Bu E.İ. dört tane örgüt davasından beraat edebilir mi? Suçlu olsaydım bu şekilde olmazdım. Haberlere baksanız ben mafyayım ama ben gerçekte hurdacıyım. Evet ortada bir cinayet var, bunu bana B.İ. anlattı."