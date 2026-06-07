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Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü

23:287/06/2026, Pazar
DHA
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Olay sonrası mahallede polis ekipleri inceleme yaptı.
Olay sonrası mahallede polis ekipleri inceleme yaptı.

Adana’da alacak verecek meselesi nedeniyle karşılaşan iki kardeş arasında çıkan kavga bıçak ve tabancanın kullanıldığı şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Olayda Ercan Palaz, ağabeyini tabancayla yaralarken, Muhammet Palaz ise kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Yaralı ağabey hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana’da Muhammet Palaz, alacak verecek kavgasında kendisini tabancayla kasığından yaralayan kardeşi Ercan Palaz'ı (49) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Ercan Palaz ile ağabeyi Muhammet Palaz sokakta karşılaştı. İki kardeş arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ağabey ve kardeş birbirilerine bıçak ve tabanca çekti

Kavganın büyümesi üzerine Ercan Palaz, üzerindeki tabancayı çekerek ağabeyini kasığında vurarak yaraladı. Bunun üzerine Muhammet Palaz, yanındaki bıçakla yaralı halde kardeşine saldırdı. Silah seslerini ve bağrışmaları duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ercan Palaz’ın vücuduna bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı ağabey Muhammet Palaz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ercan Palaz’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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