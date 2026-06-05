Bıçakla saldıran oğlunu tabancayla öldüren emekli polis: 'Uyuşturucu batağından kurtaramadım'

Olay, 3 Haziran’da saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi’nde meydana geldi. Emekli polis memuru Faruk Kayhan, kendisinden uyuşturucu için para istediği öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan’a olumsuz yanıt verince aralarında tartışma çıktı. Ahmet Kaan Kayhan babasına bıçakla saldırırken, Faruk Kayhan da yol kenarından aldığı tahta sopayla engellemeye çalıştı. Daha sonra belindeki tabancayı çıkaran Faruk Kayhan, oğluna peş peşe ateş etti. Cep telefonuyla kendini ihbar edip, öldürdüğü oğlunun başında bekleyen Faruk Kayhan, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.