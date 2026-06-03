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Emekli polis memuru oğlunu tabancayla vurarak öldürdü: Polisler gelene kadar başında bekledi

Emekli polis memuru oğlunu tabancayla vurarak öldürdü: Polisler gelene kadar başında bekledi

14:093/06/2026, Çarşamba
AA
IHA
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Emniyete götürülen baba Faruk Kayhan’ın, sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Emniyete götürülen baba Faruk Kayhan’ın, sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi sokakta tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde emekli polis memuru F. Kayhan (52) ile oğlu Ahmet Kaan Kayhan (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada Ahmet Kaan Kayhan babasına bıçak ve sopayla saldırmaya çalıştı.

F. Kayhan'ın tabancasıyla ateş açması sonucu oğlu vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Baba Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Gencin cenazesi ise ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ORMAN YANGININDA KAYBOLMUŞTU"

İHA'daki habere göre öte yandan, hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın orman işçisi olduğu öğrenildi. Kayhan'ın, geçen yıl 8 Ağustos'ta Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Yangın bölgesinde kaybolan genç işçi için başlatılan arama çalışmalarında ekipler seferber olmuş, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından Kayhan sağ olarak bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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