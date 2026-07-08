Kozan’da aniden bastıran sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Adanalılardan Avrupalılara sıcaklık tepkisi: 'Ne Fransa ne de Almanya, burası cehennem'

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da termometreler 36 dereceyi gösterirken vatandaşlar gölgelik alanlarda serinledi. Serinlemek için suyla başını yıkayan bir vatandaş ise, "Adana’da Ağustos ayında sıcaklık 50-60 derece olacak. Ne Fransa ne de Almanya bu kadar sıcak değil, yanıyoruz" dedi.