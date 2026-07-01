Adanalılardan Avrupalılara sıcaklık tepkisi: 'Ne Fransa ne de Almanya, burası cehennem'

"Adana sıcağı Fransa ne de Almanya’ya benziyor"





Vatandaşlardan Ulaş Cirit, kentteki sıcaklığın Fransa ve Almanya’dan daha fazla olduğunu belirterek, "Memleketimiz çok sıcak. Ne Fransa ne de Almanya’ya benziyor. Burası cehennem, gelip görsünler. İnsanlar serinlemek için sulama kanallarına giriyor ama canlarından oluyorlar. Bu sıcakta dondurma yesinler, soğuk içecekler içsinler. Adana’da Ağustos ayında sıcaklık 50-60 derece olacak. Ne Fransa ne de Almanya bu kadar sıcak değil, yanıyoruz" dedi.