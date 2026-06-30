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16 yaşındaki kız rüyasının etkisiyle annesini öldürdü: İfadesi ortaya çıktı

16 yaşındaki kız rüyasının etkisiyle annesini öldürdü: İfadesi ortaya çıktı

11:1430/06/2026, Salı
IHA
AA
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Adana’da yaşayan 2 çocuk annesi Servet Tekir, 16 yaşındaki kızı D.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, "Annemi ben öldürdüm" diyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Servet Tekir'in gece saatlerinde Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evinde bıçaklandığı ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

16 yaşındaki D.E., iddiaya göre, rüyasında annesi Servet Tekir’in kendisini boğduğunu gördü. Uykudan uyandıktan sonra gördüğü rüyanın etkisiyle annesini bıçakladığını öne süren D.E., evde bulunan annesi Servet Tekir’i çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Servet Tekir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tekir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeş N.B.E.’nin ifadesinde ise gece annesiyle aynı salonda uyuduğunu, herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını, sabah polis ekiplerini görünce olaydan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan D.E., Saimbeyli İlçe Emniyet Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Feke Adliyesi’ne sevk edildi. Burada savcılık ve mahkemedeki işlemleri tamamlanan D.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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