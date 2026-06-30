12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF DÜZENLEMESİ: 12. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? 12. Yargı Paketi ile af ve infaz düzenlemesi çıkacak mı?

* Mal varlığına karşı işlenen bu dolandırıcılık suçu mağdur sayısınca oluşuyor. Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümlerine göre, mağdur sayısınca oluştuğu için birden fazla mağdura karşı işlenmişse bu suç, birden fazla mağdurla alakalı hüküm kuruluyor, yargılama yapılıyor, ceza veriliyor. Buradaki indirim her bir kurulan hüküm bakımından indirim sebebi olacaktır. Etkin pişmanlık varsa da ya da getirilen imkândan faydalanırsa da her bir hüküm bakımından indirim sağlanacaktır.

* Eğer bu şartlar gerçekleşirse iki yıl veya altına kadar ceza inebilecek. Bugün ceza iki yıla kadar inmiyor ceza miktarı itibarıyla ve indirim uygulanmadığı için Türk Ceza Kanunu’nun 39’uncu maddesindeki yardım edenden dolayı 1/2 indirim kabul edilmediği için, 37’nci maddeye göre asli maddi fail kabul edildiği için ceza miktarı dört yıl, hatta 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenirse altı yıla çıktığı için HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) sınırında ya da iki yılın altına erteleme sınırına gelmiyor. Bu getirilen düzenlemeyle bu şartlar, mağdurun zararı giderildiği takdirde HAGB sınırına gidecek, diğer şartları varsa HAGB ya da erteleme olabilecek.

* Yasa koyucu böylelikle bir imkân tanımış olacak. Asıl hedef burada gerçek mağdurların zararının giderilmesidir, düzenlemenin asıl amacı budur. Taksit konusu, 168’in (etkin pişmanlık) uygulamasında ne ise o cari (geçerli) olacaktır. Altı ay içinde mağdurların zararının bir an evvel giderilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz.”