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Serinlemek için kanala girdi: Babası gelip kemerle dövdü

Serinlemek için kanala girdi: Babası gelip kemerle dövdü

20:1328/06/2026, Pazar
DHA
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Çevredekiler, çocuğu döven babayı güçlükle sakinleştirdi.
Çevredekiler, çocuğu döven babayı güçlükle sakinleştirdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk, durumu fark eden babasının tepkisiyle karşılaştı. Kanaldan çıkan çocuk, babası tarafından yere yatırılarak kemerle darbedilirken, yaşanan anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin müdahalesiyle baba sakinleştirildi.

Adana'da sulama kanalına giren çocuk, babası tarafından kemerle dövüldü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Serinlemek isteyen bir grup çocuk, sulama kanalına girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra çocuklardan birinin babası kanala gelerek oğluna tepki gösterdi. Babasının tepkisi üzerine çocuk kanaldan çıktı.

Kızdığı oğlunu kemerle dövdü

Oğluna kızan baba, onu yere yatırarak kemerle dövdü. Çocuk çığlıklar atarken, babayı çevredekiler sakinleştirdi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


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