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Adana’da ata tohumu karakılçık buğdayı yeniden üretime kazandırıldı: Kilosu 50 liradan alıcı buluyor

Adana’da ata tohumu karakılçık buğdayı yeniden üretime kazandırıldı: Kilosu 50 liradan alıcı buluyor

00:0226/06/2026, Cuma
IHA
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Adana’nın Kozan ilçesinde unutulmaya yüz tutan ata tohumu karakılçık buğdayı, çiftçilerin girişimi ve devlet desteği ile yeniden Çukurova topraklarıyla buluştu. Akdam Mahallesi’nde ekimi yapılan karakılçık buğdayının ilk hasadı gerçekleştirildi.

Karakılçık buğdayını Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü aracılığıyla temin eden çiftçiler, ata tohumunu bölgede diğer üreticileri de teşvik ederek Akdam Mahallesi’nde yaygınlaştırmayı hedefliyor.


Yaklaşık 4 dönüm araziye karakılçık eken çiftçi Ahmet Gül, ata tohumunun yeniden üretime kazandırılması için çalıştıklarını belirterek, "İlçe Tarım Müdürlüğünün teşvikiyle ekim yaptık. Tohumu bulamadık, müdürlüğümüz tedarik etti. Bunu bilmeyenler var ama bilenler karakılçığın kıymetini biliyor. Bulguru çok güzel. Dönüm başına yaklaşık 150-200 kilogram verim bekliyorum. Bunu köyümüzde diğer çiftçilerimize de vererek çoğaltmayı hedefliyoruz. Geçmişte bunu ellik ve orakla bilerdik. İnşallah yeniden köyümüzde ata tohumu ile şenlendireceğiz" diye konuştu.


Hasat sonrası almak isteyenler şimdiden sıraya girdi


Üretici Levent Oktay Gül ise ata tohumlarına yeniden ilginin arttığını belirterek, "Biz aslında ata tohumundan uzaklaşmıştık. Biz uzaklaşınca vatandaşta uzaklaştı. İlçe Tarım Müdürlüğünün teşvikiyle yeniden başladık. Verim olarak normal buğdaydan biraz daha düşük ama satarken daha yüksek değer buluyor. O açık kapanıyor" ifadelerini kullandı.

Karakılçık buğdayına talebin arttığını aktaran Gül, "5 dönüm alana ektik, yaklaşık 1 ton rekolte bekliyoruz. Normal buğday 14 TL’den düşük fiyata alıcı bulurken, Karakılçık buğdayı kilosu 50 liradan alıcı buluyor. Pişirim yapıldığında ve bulgur haline getirildiğinde 70-100 TL’den alıcı bulabiliyor. Daha şimdiden biçim sonrası almak isteyenler için liste yaptık" dedi.


Çiftçiler, karakılçık buğdayının yeniden yaygınlaştırılmasıyla hem ata tohumunun korunacağını hem de bölgenin geleneksel tarım ürünlerinin yeniden değer kazanacağını ifade etti.


#Adana
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#Karakılçık buğdayı
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