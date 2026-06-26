Adana’da ata tohumu karakılçık buğdayı yeniden üretime kazandırıldı: Kilosu 50 liradan alıcı buluyor

Yaklaşık 4 dönüm araziye karakılçık eken çiftçi Ahmet Gül, ata tohumunun yeniden üretime kazandırılması için çalıştıklarını belirterek, "İlçe Tarım Müdürlüğünün teşvikiyle ekim yaptık. Tohumu bulamadık, müdürlüğümüz tedarik etti. Bunu bilmeyenler var ama bilenler karakılçığın kıymetini biliyor. Bulguru çok güzel. Dönüm başına yaklaşık 150-200 kilogram verim bekliyorum. Bunu köyümüzde diğer çiftçilerimize de vererek çoğaltmayı hedefliyoruz. Geçmişte bunu ellik ve orakla bilerdik. İnşallah yeniden köyümüzde ata tohumu ile şenlendireceğiz" diye konuştu.



