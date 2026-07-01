Sosyal medyada 'büyü bozma' vaadiyle vurgun: 'Muhammet Hoca' maskesi düşürüldü

Şüphelilerden Miraç E. ve Ş.T.’nin sanal medyada açtıkları canlı yayınlar ve paylaşımlarda kendilerini ‘Muhammet Hoca’ olarak tanıttığı, yapılan sözde işlem başına da 15 bin lira talep ettiği saptandı. Evin salonuna hazırlanan masanın üzerine seccade, dua kitabı ve mum konulduğu, yayın ve paylaşımların buradan yapıldığı tespit edildi.