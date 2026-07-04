Doğadan topluyor 40 gün bekletiyorlar: Köylüler ona 'şifa kaynağı doktor' diyor

Doğadaki bitkileri "doktor" olarak gördüklerini ifade eden Atike Ersin, "Biz burada Gaffaruşağı Köyü’nde yaşıyoruz. Bildik bileli tarlamızda yetişen bu bitkilere doktor deriz. Dağlardan kekik, tarlalardan kantaron toplarız. Doğadaki şifayı toplayıp doğal ilaç yaparız. Yaralara ve mide ağrılarına iyi geldiği için kullanıyoruz. Kendi zeytin bahçemizden elde ettiğimiz zeytinyağıyla hazırlıyoruz. Cam kavanozlarda 40 gün, bazen iki aya kadar güneşte bekletiyoruz. Köylerde ilaç kullanmak yerine bunu tercih ediyoruz. Eşimin başı yaralandığında kanamasını kantaron yağıyla durdurduk. Yaklaşık 15 yıldır kullanıyoruz. Herkes kendi bahçesinden toplar, yağını yapar ve uzun yıllar kullanır. Kekiğin çayını mide için içer, yemeklerde de kullanırız. Biz burada 1200 rakımda doğal bir yaşam sürüyoruz" dedi.