Temmuz ayı emekli maaşı zamlarının kesinleşmesinin ardından milyonlarca emeklinin gündemi bu kez ödeme takvimine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17,75 olarak netleşirken, en düşük emekli aylığı da 23 bin 552 liraya yükseltildi. Maaş artışlarının kesinleşmesi sonrası emekliler, zamlı aylıkların hesaplara hangi tarihte yatırılacağını ve fark ödemesi yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Gözler şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak Temmuz ayı ödeme takvimine çevrildi.

1 /7 Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği maaş artışı resmiyet kazanırken, zamlı aylıkların ödeme tarihleri de gündemin ilk sıralarına yerleşti. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşlarına uygulanacak yüzde 17,75'lik artış kesinleşirken, en düşük emekli maaşı da 23 bin 552 TL olarak belirlendi. Şimdi ise emekliler, yeni maaşlarını hangi tarihte alacaklarını, zam farklarının Temmuz ödemelerine yansıyıp yansımayacağını ve SGK'nın açıklayacağı ödeme takvimini yakından takip ediyor.

2 /7 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? 2026 Temmuz zamlı emekli maaş ödemeleri, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

3 /7 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4 /7 4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

5 /7 4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır. Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler; Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

6 /7 Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler; Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde