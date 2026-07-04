Emekliye yüzde 4 artışla maaşlara yatacak! 23.552 TL taban maaş alan SSK, Bağkur'lular en az....

Milyonlarca emekli ve kamu çalışanının merakla beklediği temmuz maaş zamları resmen kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon oranı netleşirken, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu. Açıklanan verilere göre işçi, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayından itibaren maaşlarını yüzde 17,76 artışla alacak. Aynı veriler doğrultusunda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı da kesinleşirken, milyonlarca kişinin gelirinde yeni dönem başladı.
Temmuz ayı maaş artışlarına ilişkin bekleyiş sona erdi. TÜİK'in açıkladığı 2026 yılı ocak-haziran dönemi enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranları resmiyet kazandı. Altı aylık enflasyon oranı doğrultusunda SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yüzde 17,76 oranında maaş artışına hak kazanırken, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı da enflasyon farkı ve toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlendi. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş yeni maaş hesaplamalarını yapmaya başladı.
Memur emeklileri de senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor; üzerine geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. 2026-2027 dönemini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşmeye göre, memur emeklilerine 2026 Temmuz ayında uygulanacak zam oranı yüzde 7. Memur emeklileri için enflasyon farkı da oluştu. Buna göre toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7 zam ve enflasyon farkı ile birlikte memur ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 13.52 zamlı alacak. İşçi, Bağ-Kur ve tarım emeklileri bu yılın ocak ayında maaşlarını yüzde 12.19, memur emeklileri ise yüzde 18.60 zamlı almıştı.
SSK, Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 17.76
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 TL
Emekli maaş zamlarının açıklanması ile birlikte gözler, 4 milyon emeklinin yararlandığı en düşük emekli aylığının ne kadar artacağına çevrildi. Her maaş artış döneminde en düşük emekli aylığı da artırılıyor. Bunun için de kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. Meclis’e sunulan kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkacak. Böylece en düşük emekli aylığında, yüzde 17.76’lık SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kadar artış yapılmış olacak. Yeni zam ile birlikte kök maaşlar da değişecek. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılması ile kök maaşı bu tutarın altında olanlar, 2026 Temmuz ayında 23 bin 552 lira maaş alacak.
İŞTE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI VE EK ÖDEMELER İÇİN ÖRNEK TABLOLAR
NOT: Zamlı maaşlar; kök maaşa göre hesaplanmış, ek ödeme dahil edilmiş, 23.552 TL’ye çıkacak en düşük emekli aylığına göre hesaplanmıştır. Kök maaşı bu tutarın altında kalanların maaşları 23.552 TL olarak gösterilmiştir. Tablodaki Ocak maaşları ek ödemesiz maaşlardır, bankaya yatan maaşlarınız ise ek ödemeli maaşlardır.