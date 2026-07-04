Emekliye yüzde 4 artışla maaşlara yatacak! 23.552 TL taban maaş alan SSK, Bağkur'lular en az....

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 TL

Emekli maaş zamlarının açıklanması ile birlikte gözler, 4 milyon emeklinin yararlandığı en düşük emekli aylığının ne kadar artacağına çevrildi. Her maaş artış döneminde en düşük emekli aylığı da artırılıyor. Bunun için de kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. Meclis’e sunulan kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkacak. Böylece en düşük emekli aylığında, yüzde 17.76’lık SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kadar artış yapılmış olacak. Yeni zam ile birlikte kök maaşlar da değişecek. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılması ile kök maaşı bu tutarın altında olanlar, 2026 Temmuz ayında 23 bin 552 lira maaş alacak.