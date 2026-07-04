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AKARYAKIT GÜNCEL FİYAT TABLOSU 4 TEMMUZ: Akaryakıta indirim mi geldi, ne kadar, kaç TL? Motorin, benzin ve LPG ne kadar oldu?

AKARYAKIT GÜNCEL FİYAT TABLOSU 4 TEMMUZ: Akaryakıta indirim mi geldi, ne kadar, kaç TL? Motorin, benzin ve LPG ne kadar oldu?

10:454/07/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürücülerin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri pompa fiyatlarına doğrudan yansırken, araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor. "Benzin litre fiyatı ne kadar oldu?", "Motorine zam ya da indirim var mı?" soruları 4 Temmuz itibarıyla yeniden en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Araç sahipleri yeni güne akaryakıt fiyatlarını kontrol ederek başladı. Küresel petrol piyasasında yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle hafta sonu yola çıkmayı planlayan sürücüler, il il güncel pompa fiyatlarını araştırırken gözler sektör kaynaklarından gelecek yeni fiyat değişikliklerine çevrildi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Son olarak motorine üst üste 3 kez indirim gelmiş, motorine sırasıyla 1.22 TL, 0.42 TL ve 0.46 TL düşüş yaşanmıştı. 19 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde ise benzine 1 TL indirim yapılmıştı. 3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak şekilde ise LPG'ye 0.92 TL indirim yapıldı. Motorin ve benzin grubunda herhangi indirim veya zam beklentisi yok.

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL TABLO

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,77 TL

Motorin: 64,61 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,59 TL

Motorin: 64,43 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 63,72 TL

Motorin: 65,68 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir

Benzin: 63,98 TL

Motorin: 65,96 TL

LPG: 30,99 TL

#akaryakıt
#motorin
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