MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 2026: 4C'Lİ memur ve memur emeklisi 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Temmuz ayı maaş zamlarının kesinleşmesiyle birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi ve sosyal yardım hak sahibinin gözü bu kez maaş farkı ödemelerine çevrildi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaşlarına uygulanacak zam oranı netleşirken, ayın ilk günlerinde eski maaş üzerinden ödeme alan kamu çalışanları için oluşan 14 günlük maaş farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Aynı şekilde memur emeklileri de zam farklarının ödeme takvimine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Gözler şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kamu kurumlarından gelecek resmi duyurulara çevrildi.

1 /5 Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli maaş zamları kesinleşirken, milyonlarca hak sahibinin gündeminde bu kez maaş farkı ödemeleri yer aldı. Temmuz ayı maaşlarını zamlı oran yürürlüğe girmeden alan memurlar ile memur emeklileri, oluşan 14 günlük maaş farkının hangi tarihte hesaplara yatırılacağını araştırıyor. İnternet aramalarında "Maaş farkları ne zaman ödenecek?", "14 günlük maaş farkı yattı mı?" ve "SGK ödeme takvimi açıklandı mı?" soruları öne çıkarken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

2 /5 MEMURLAR İÇİN 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? Kamu görevlileri, her ayın 15'inde o ayın maaşını peşin olarak almaktadır. Temmuz ayının ilk gününden itibaren geçerli olan yeni katsayı artışları sebebiyle, 1-14 Temmuz tarihleri arasında kalan süre için memurlara 14 günlük maaş farkı hesaplanıyor. Bu ödemeler genellikle ana maaş gününe yetiştirilmeye çalışılsa da kamu kurumlarının bordro hazırlama süreçlerine ve sistem yoğunluklarına göre değişiklik gösterebiliyor.

3 /5 MEMUR EMEKLİLERİ (4C) ZAM FARKLARINI NE ZAMAN ALACAK? Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler, maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında almaktadır. Temmuz ayı zammı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleştiği için memur emeklileri temmuz başındaki normal aylıklarını eski oran üzerinden aldı. Dolayısıyla oluşan zam farkı ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmaların ardından takvime bağlanacak. SGK'nın temmuz ayının son haftasına kadar resmi bir duyuru yaparak 4C zam farkı ödeme tarihlerini ilan etmesi bekleniyor.

4 /5 SSK (4A) VE BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLERİNİN ÖDEME TAKVİMİ SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum memur emeklilerinden farklı ilerliyor. Bu gruptaki hak sahipleri maaşlarını doğrudan zamlı ve tek seferde alacakları için teknik olarak ayrıca bir "14 günlük fark" ödemesi beklemeyecekler. SSK (4A) emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur (4B) emeklileri ise yine tahsis numarası sırasıyla 25-28 Temmuz tarihleri arasında doğrudan zam yansıtılmış yeni aylıklarına kavuşacaklar.