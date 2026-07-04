SSK, BAĞ-KUR EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2026: Emeklinin temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı hesaplama

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylardır beklediği temmuz maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte kesinleşti. Böylece yılın ilk altı aylık enflasyon oranı doğrultusunda kök emekli aylıklarına uygulanacak zam netlik kazanırken, milyonlarca emekli yeni maaşını hesaplamaya başladı. Zam oranının açıklanmasının ardından gözler bu kez en düşük emekli aylığına çevrildi. Hükümetin taban aylıkta yeni bir artış için hazırlık yaptığı belirtilirken, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması bekleniyor. Kök maaşı düşük olduğu için en düşük emekli aylığını alan vatandaşlar ise yeni taban maaşın kaç liraya yükseleceğini, düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini ve zam farklarının hesaplara hangi tarihte yatırılacağını yakından takip ediyor.

1 /15 Temmuz ayı emekli maaşı zammında beklenen tablo ortaya çıktı. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı altı aylık zam oranı kesinleşirken, kök maaşlara uygulanacak artış da resmiyet kazandı. Ancak milyonlarca emekli için süreç bununla sınırlı kalmıyor. Özellikle en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar, taban maaşta yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ekonomi yönetiminin en düşük emekli aylığı konusunda hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, gözler Meclis'te atılacak adımlara çevrildi. Emekliler hem zamlı kök maaşlarını hem de yeni taban aylığın kaç liraya çıkarılacağını araştırmayı sürdürüyor.

2 /15 Emekli zammı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17,76 zam alacak: En düşük maaşta yeni hesap ortaya çıktı Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği temmuz zammı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yapılacak zam oranı da kesinleşmiş oldu.

3 /15 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 oldu TÜİK verilerine göre ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18, mayıs ayında yüzde 1,71 ve haziran ayında yüzde 0,99 enflasyon gerçekleşti. Böylece ocak-haziran dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 17,76 oldu. İlk 5 aylık dönemde kesinleşen yüzde 16,61'lik artışa haziran ayı verisinin de eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17,76 olarak kesinleşti.

4 /15 Zam kök aylıklara ve ek ödemelere yansıyacak Temmuz zammı emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylıktaki artışla birlikte yüzde 4 veya yüzde 5 oranındaki ek ödeme tutarları da otomatik olarak yükselecek. Emeklilerin banka hesaplarına yatırılan toplam aylık tutarı da buna göre yeniden hesaplanacak.

5 /15 En düşük emekli maaşı için gözler Meclis'te Mevcut uygulamada en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak ödeniyor. Bu tutarın artırılması için yasal düzenleme gerekiyor. En düşük emekli aylığında da 6 aylık enflasyon oranının esas alınması halinde taban aylığın 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ancak bu artışın yürürlüğe girmesi için TBMM'de yasal düzenlemenin kabul edilmesi gerekiyor.

6 /15 Zamlı maaşlar bu ay ödenecek SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı kök aylıklarını ve artırılan ek ödemelerini temmuz ayı ödeme döneminde hesaplarında görecek. Taban aylık düzenlemesinin maaş ödeme takvimine yetişmesi halinde, kapsamdaki emeklilere ödemeler yeni taban aylık üzerinden yapılacak. Düzenlemenin daha sonra yürürlüğe girmesi durumunda ise maaşlar önce mevcut taban aylık üzerinden yatırılacak, ardından oluşacak fark tutarları hak sahiplerinin hesaplarına ayrıca ödenecek.

7 /15 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam sonrası ne kadar maaş alacak?

20.000 TL Eski maaş: 20.000 TL Yeni maaş: 23.552 TL

21.000 TL Eski maaş: 21.000 TL Yeni maaş: 24.730 TL

22.000 TL Eski maaş: 22.000 TL Yeni maaş: 25.907 TL

23.000 TL Eski maaş: 23.000 TL Yeni maaş: 27.085 TL

24.000 TL Eski maaş: 24.000 TL Yeni maaş: 28.262 TL

25.000 TL Eski maaş: 25.000 TL Yeni maaş: 29.440 TL

26.000 TL Eski maaş: 26.000 TL Yeni maaş: 30.618 TL

27.000 TL Eski maaş: 27.000 TL Yeni maaş: 31.795 TL

28.000 TL Eski maaş: 28.000 TL Yeni maaş: 32.973 TL

8 /15 29.000 TL Eski maaş: 29.000 TL Yeni maaş: 34.150 TL

30.000 TL Eski maaş: 30.000 TL Yeni maaş: 35.328 TL

31.000 TL Eski maaş: 31.000 TL Yeni maaş: 36.506 TL

32.000 TL Eski maaş: 32.000 TL Yeni maaş: 37.683 TL

33.000 TL Eski maaş: 33.000 TL Yeni maaş: 38.861 TL

34.000 TL Eski maaş: 34.000 TL Yeni maaş: 40.038 TL

35.000 TL Eski maaş: 35.000 TL Yeni maaş: 41.216 TL

36.000 TL Eski maaş: 36.000 TL Yeni maaş: 42.394 TL

37.000 TL Eski maaş: 37.000 TL Yeni maaş: 43.571 TL

38.000 TL Eski maaş: 38.000 TL Yeni maaş: 44.749 TL

9 /15 39.000 TL Eski maaş: 39.000 TL Yeni maaş: 45.926 TL

40.000 TL Eski maaş: 40.000 TL Yeni maaş: 47.104 TL

41.000 TL Eski maaş: 41.000 TL Yeni maaş: 48.282 TL

42.000 TL Eski maaş: 42.000 TL Yeni maaş: 49.459 TL

43.000 TL Eski maaş: 43.000 TL Yeni maaş: 50.637 TL

44.000 TL Eski maaş: 44.000 TL Yeni maaş: 51.814 TL

45.000 TL Eski maaş: 45.000 TL Yeni maaş: 52.992 TL

10 /15 46.000 TL Eski maaş: 46.000 TL Yeni maaş: 54.170 TL

47.000 TL Eski maaş: 47.000 TL Yeni maaş: 55.347 TL

48.000 TL Eski maaş: 48.000 TL Yeni maaş: 56.525 TL

49.000 TL Eski maaş: 49.000 TL Yeni maaş: 57.702 TL

50.000 TL Eski maaş: 50.000 TL Yeni maaş: 58.880 TL

51.000 TL Eski maaş: 51.000 TL Yeni maaş: 60.058 TL

52.000 TL Eski maaş: 52.000 TL Yeni maaş: 61.235 TL

53.000 TL Eski maaş: 53.000 TL Yeni maaş: 62.413 TL

11 /15 54.000 TL Eski maaş: 54.000 TL Yeni maaş: 63.590 TL

55.000 TL Eski maaş: 55.000 TL Yeni maaş: 64.768 TL

56.000 TL Eski maaş: 56.000 TL Yeni maaş: 65.946 TL

57.000 TL Eski maaş: 57.000 TL Yeni maaş: 67.123 TL

58.000 TL Eski maaş: 58.000 TL Yeni maaş: 68.301 TL

59.000 TL Eski maaş: 59.000 TL Yeni maaş: 69.478 TL

60.000 TL Eski maaş: 60.000 TL Yeni maaş: 70.656 TL

62.000 TL Eski maaş: 62.000 TL Yeni maaş: 73.011 TL

63.000 TL Eski maaş: 63.000 TL Yeni maaş: 74.189 TL

12 /15 64.000 TL Eski maaş: 64.000 TL Yeni maaş: 75.366 TL

65.000 TL Eski maaş: 65.000 TL Yeni maaş: 76.544 TL

66.000 TL Eski maaş: 66.000 TL Yeni maaş: 77.722 TL

67.000 TL Eski maaş: 67.000 TL Yeni maaş: 78.899 TL

68.000 TL Eski maaş: 68.000 TL Yeni maaş: 80.077 TL

69.000 TL Eski maaş: 69.000 TL Yeni maaş: 81.254 TL

70.000 TL Eski maaş: 70.000 TL Yeni maaş: 82.432 TL

71.000 TL Eski maaş: 71.000 TL Yeni maaş: 83.610 TL

72.000 TL Eski maaş: 72.000 TL Yeni maaş: 84.787 TL

13 /15 73.000 TL Eski maaş: 73.000 TL Yeni maaş: 85.965 TL

74.000 TL Eski maaş: 74.000 TL Yeni maaş: 87.142 TL

75.000 TL Eski maaş: 75.000 TL Yeni maaş: 88.320 TL

76.000 TL Eski maaş: 76.000 TL Yeni maaş: 89.498 TL

77.000 TL Eski maaş: 77.000 TL Yeni maaş: 90.675 TL

78.000 TL Eski maaş: 78.000 TL Yeni maaş: 91.853 TL

79.000 TL Eski maaş: 79.000 TL Yeni maaş: 93.030 TL

80.000 TL Eski maaş: 80.000 TL Yeni maaş: 94.208 TL

81.000 TL Eski maaş: 81.000 TL Yeni maaş: 95.386 TL

82.000 TL Eski maaş: 82.000 TL Yeni maaş: 96.563 TL

14 /15 83.000 TL Eski maaş: 83.000 TL Yeni maaş: 97.741 TL

84.000 TL Eski maaş: 84.000 TL Yeni maaş: 98.918 TL

85.000 TL Eski maaş: 85.000 TL Yeni maaş: 100.096 TL

86.000 TL Eski maaş: 86.000 TL Yeni maaş: 101.274 TL

87.000 TL Eski maaş: 87.000 TL Yeni maaş: 102.451 TL

88.000 TL Eski maaş: 88.000 TL Yeni maaş: 103.629 TL

89.000 TL Eski maaş: 89.000 TL Yeni maaş: 104.806 TL

90.000 TL Eski maaş: 90.000 TL Yeni maaş: 105.984 TL