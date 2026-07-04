Şehit kardeşinden tutuklanan Deniz Göktaş'a eleştiri: 'Desteklenmesini doğru bulmuyorum'

"Ağabeyim o sabah işe giderken Çorum’un Kale Mahallesi’nde kurulan pusu sonucu sol omzundan vurulmuş ve şehit olmuş. Diğer arkadaşı da yaralanmış. O dönem bölgeye korkarak gidip geliyorduk. Farklı bölgelerden gelen polisler kamyonların arkasına binerek geliyordu. Çok kötü bir durum vardı. Kimse sokağa çıkamıyordu. Terörün yoğun olduğu bir dönemdi. Ağabeyimin şehadetini hiçbir zaman unutmadık. Babam da evlat acısıyla adeta yarım kaldı"

"Ağabeyim o sabah işe giderken Çorum’un Kale Mahallesi’nde kurulan pusu sonucu sol omzundan vurulmuş ve şehit olmuş. Diğer arkadaşı da yaralanmış. O dönem bölgeye korkarak gidip geliyorduk. Farklı bölgelerden gelen polisler kamyonların arkasına binerek geliyordu. Çok kötü bir durum vardı. Kimse sokağa çıkamıyordu. Terörün yoğun olduğu bir dönemdi. Ağabeyimin şehadetini hiçbir zaman unutmadık. Babam da evlat acısıyla adeta yarım kaldı"

"Başlı başına bir ayıp ve suç. Bu hareketler çok yanlış. Bizim memleketimiz gibi güzel bir memleket yok ama bazı siyasi olaylar oluyor, bunlar memleketimizi bozuyor"

"Başlı başına bir ayıp ve suç. Bu hareketler çok yanlış. Bizim memleketimiz gibi güzel bir memleket yok ama bazı siyasi olaylar oluyor, bunlar memleketimizi bozuyor"

Deniz Göktaş’ın bazı kesimler tarafından desteklenmesini de doğru bulmadığını ifade eden Yeşilyurt, "Bence şehitlerle ya da Kur’an-ı Kerim ile alay etmek yanlış bir hareket. Komedyenlik bu şekilde dalga geçerek olmaz, sanatçılığın da adabı ve töresi var. Kendisi tutuklanmış. Kemal Kılıçdaroğlu da onu desteklemeye gitmiş, bunu da yadırgadım. Suçlular cezasını çeksin. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Polis ve askerimiz bizim için nöbet tutuyor. Terör olaylarının yoğun olduğu dönemlerde bile millet sokağa çıkamıyordu" şeklinde konuştu.