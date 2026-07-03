Bir 'ifade özgürlüğü' riyakarlığı: Deniz Göktaş'ın tutuklamasına karşı çıkanlar Emre Günsal için 'mizah' dememişti

Kur'an-ı Kerim'e yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Başını CHP'nin çektiği bir grup, yaşananları 'siyasi' olarak niteleyip 'ifade özgürlüğü' naraları attı. Fakat aynı kesim, geçtiğimiz yıllarda benzer bir gösteriye imza atıp Mustafa Kemal Atatürk'ü 'en başarılı alkolik' olarak niteleyen sözde komedyen Emre Günsal'a verilen hapis cezasında sessiz kalmış; hatta verilen cezayı desteklemişti.
Türkiye kamuoyu son günlerde, dini ve milli değerleri hedef alan sözde komedyenlerin gösterilerindeki skandallarla meşgul.
Deniz Göktaş isimli şahıs, Harbiye'de yaptığı ve YouTube'da yayınlanan gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle infiale neden oldu.
Göktaş, 'komedi' adı altında Kur’an-ı Kerim ile dalga geçen ifadeler kullandı. Yavuz Sultan Selim'e soykırımcı iftirası atıp, sözde Ermeni soykırımı yalanının propagandasını yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahse konu gösteri hakkında soruşturma başlattı.
Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı bulunan Göktaş, dün yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Göktaş, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CHP'nin başını çektiği muhalif kesimden 'karar siyasi' manipülasyonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Göktaş'a destek vermek için bugün adliyeye gitti.
Bir 'ifade özgürlüğü' riyakarlığı
Fakat aynı kesim, geçtiğimiz yıllarda benzer bir gösteriye imza atıp Mustafa Kemal Atatürk'ü 'en başarılı alkolik' olarak niteleyen sözde komedyen Emre Günsal'a verilen hapis cezasında sessiz kalmış; hatta verilen cezayı desteklemişti.
Günsal, 2021 yılında, Mustafa Kemal Atatürk şakası sebebiyle 5816 sayılı kanunu ihlalden 3 yıl 5 ay hapis cezası almıştı.