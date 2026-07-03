Eylem dönemlerinde de bana mesajlar geliyor, ’Deniz ağabey seni alanda gördüm, çok cesursun.’ Bu beni çok ikiyüzlü hissettiriyor. Çünkü onu kandırmışım. Çünkü eyleme gitmekte bir şey yok, hepimiz gidiyoruz. Esas benim için cesur olan şey eyleme gitmemek. Babam sürekli Ankara’dan arıyordu, ‘bütün eylem videolarını izledim, hiçbirinde yoksun, ne yapıyorsun evde, yatıyor musun, dizi oyuncularını bile gözaltına aldılar, seni niye almıyorlar, iş birlikçi misin?’ Baba elimden geleni yapıyorum. Geçen hafta Trabzon’da diktatör denildi, bunları da görelim babacım."