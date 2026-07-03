Kur'an-ı Kerim ile alay eden ve tutuklanan Deniz Göktaş'ın babası Kemal Göktaş'ın 1980 yılında Polis Memuru Muzaffer Yeşilyurt'un şehit edildiği ve Polis Memuru Mehmet Bektaş'ın yaralanarak silahlarının gasbedildiği olaya karıştığı ortaya çıktı.
Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışı seyahatinden dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Göktaş’ın nöbetçi hakimlikçe "dini değerleri alenen aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verildi.
POLİS MEMURUNUN ŞEHİT EDİLDİĞİ OLAYLARA KARIŞMIŞ
BABASI İLE İLGİLİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Öte yandan, Göktaş soruşturmaya söz konusu olan stand-up gösterisinde babasıyla ilgili şu sözlere yer vermişti: