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Dine hakaret eden Deniz Göktaş tutuklandı

Dine hakaret eden Deniz Göktaş tutuklandı

04:004/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Deniz Göktaş
Deniz Göktaş

Gösterilerinde İslam’a hakaret edip, Müslümanları aşağılayan stand-up'çı Deniz Göktaş tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Göktaş’a destek için adliyeye geldi.

Sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan stand-up'çı Deniz Göktaş, "dini değelerlere hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktaş'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Göktaş ifadesinde, “Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur” diye konuştu.


‘MİZAHİ BİR YAKLAŞIMDIR’

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediğini reddettiğini söyleyen Göktaş, “Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. Diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başka bir amacım yoktur” dedi. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'nde savcılıkta ifade veren Göktaş, "dini değelerlere hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Göktaş'ın tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin de Göktaş'a destek vermek için adliyeye geldi. Kılıçdaroğlu, adliyede bir grup tarafından protesto edildi. Bazı kişiler ise Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin adliye binasından ayrılmasını istedi.


#Deniz Göktaş
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