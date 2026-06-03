Bir mezarda iki acı: Baba ve 9 aylık oğlu aynı mezarda yan yana toprağa verildi

Kaza, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1’i bebek 8 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında bulunan Civan Şen (27) ile 9 aylık oğlu da Antalya’ya getirildi.

Dün akşam saatlerinde Antalya’ya getirilen baba ve oğlunun cenazeleri, bugün Kurşunlu Mezarlığı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi. Ailenin ’siyah’ giyinin çağrısına herkes uydu, cenaze yeri siyaha büründü. Yangın sırasında oğlunu korumaya çalışan baba Şen ile minik yavrusu aynı mezarda yan yana defnedildi.

Kazada yaralı olarak kurtulan anne Şen, cenaze namazı öncesinde eşi ve oğlunun tabutlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı annenin feryatları cenazeye katılanların yüreğini dağladı. Cenazede Civan Şen’in anne ve babası, kardeşleri ile yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Tabutların başında edilen dualar sırasında aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan cenazeye Antalya’nın yanı sıra Batman, Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden akraba ve dostları katıldı. Kurşunlu Mezarlığı’nı dolduran kalabalık, Şen ailesinin acısını paylaşırken cenazede duygu dolu anlar yaşandı.