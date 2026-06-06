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Yaşlı çiftin acı sonu: Depo duvarına çarpan araçta hayatlarını kaybettiler

Yaşlı çiftin acı sonu: Depo duvarına çarpan araçta hayatlarını kaybettiler

12:466/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
IHA
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Otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerinin deposuna çarptı.
Otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerinin deposuna çarptı.

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerinin depo duvarına çarpması sonucu yaşlı karı koca yaşamını yitirdi.

Kaza, Beyağaç ilçesi Zafer Mahallesi Huzur Camii yakınlarında meydana geldi. Ahmet Gözlek (81) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerinin deposuna çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Ahmet Gözlek ve yanında bulunan eşi Ayşe Gözlek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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