Yaşlı çiftin acı sonu: Depo duvarına çarpan araçta hayatlarını kaybettiler

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Ahmet Gözlek ve yanında bulunan eşi Ayşe Gözlek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.