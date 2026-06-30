CHP'li belediyelerin heykel sevdası bitmiyor: Merkezefendi'de sokaklar heykelle doldu taştı belediye başkanı hepsiyle tek tek poz verdi

Belediye tarafından bu yıl ikinci kez Genç Heykel Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan bazı genç vatandaşlar burada belediyenin imkanları ile heykeller tasarladı.





Çalıştay'da yapılan heykeller daha sonra şehrin önemli noktalarından olan Eflatun Sokak'a yerleştirildi. Daha sonra sokağı ziyaret eden Belediye Başkanı, heykellerle birlikte poz verdi.