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CHP'li belediyelerin heykel sevdası bitmiyor: Merkezefendi'de sokaklar heykelle doldu taştı belediye başkanı hepsiyle tek tek poz verdi

CHP'li belediyelerin heykel sevdası bitmiyor: Merkezefendi'de sokaklar heykelle doldu taştı belediye başkanı hepsiyle tek tek poz verdi

08:4530/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
IHA
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Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi tarafından heykel çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda hazırlanan heykeller daha sonra bir sokağın farklı noktalarına yerleştirildi.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası krizler çözülemezken parti içi ayrılıklar ve kavgalar devam ediyor. Ancak bu süreçte bile CHP'li belediyeler heykel çalışmalarından vazgeçmiyor. 


Adresler son olarak Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ni gösterdi. 

Belediye tarafından bu yıl ikinci kez Genç Heykel Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan bazı genç vatandaşlar burada belediyenin imkanları ile heykeller tasarladı. 


Çalıştay'da yapılan heykeller daha sonra şehrin önemli noktalarından olan Eflatun Sokak'a yerleştirildi. Daha sonra sokağı ziyaret eden Belediye Başkanı, heykellerle birlikte poz verdi. 

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Tüm vatandaşlarımızı sevdikleriyle birlikte bu güzel sokağın keyfini çıkarmaya ve esnafımıza destek olmaya davet ediyorum. Genç Heykel Çalıştayımızda büyük emekle hazırlanan eserleri yenilediğimiz ve güzelleştirdiğimiz Eflatun Sokak’ta hemşerilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genç sanatçılarımızın emeğini kentimizin yaşam alanlarına taşımaya, sanata ve genç yeteneklere destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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