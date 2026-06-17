Denizli'deki narkotik operasyonun detayları ortaya çıktı: Avukatlar cübbe dolabında uyuşturucu kurutmuş

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukatın, uyuşturucu madde kullandıkları, temin ettikleri ve ayrıca uyuşturucu maddeleri evleriyle ile ofislerinde yakın çevreleriyle kullandıkları ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabaha karşı Denizli Baro Başkanlığı binası ile belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.



