Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Baraj gölünde kaybolan amatör dalgıcın cansız bedenine ulaşıldı

Baraj gölünde kaybolan amatör dalgıcın cansız bedenine ulaşıldı

19:3618/06/2026, Perşembe
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Denizli’nin Güney ilçesinde zıpkınla balık tutmak amacıyla baraj gölüne dalış yapan ve kendisinden haber alınamayan amatör dalgıcın cansız bedeni ekiplerin yoğun çalışmasıyla bulundu. Havadan drone ve sudan dalgıç adamlarla yürütülen arama çalışmaları acı haberle noktalandı.

Olay, Denizli’nin Güney ilçesinde yer alan Adıgüzel Baraj Gölü’nde sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Tekneyle baraja açılan üç arkadaştan amatör dalgıç olan 61 yaşındaki Ramazan Coşkun, zıpkınla avlanmak üzere suya dalış gerçekleştirdi. Coşkun’un dakikalar geçmesine rağmen su yüzeyine çıkmaması üzerine arkadaşları büyük panik yaşadı. Hayatından endişe eden iki arkadaşı hızla tekneyle kıyıya dönerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.


İhbarın ardından bölgeye kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri kayıp dalgıcı bulabilmek için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri su altı arama kurtarma dalgıç adamlarıyla suyun altını karış karış tararken geniş baraj yüzeyinde görüş açısını artırmak amacıyla havadan drone desteğiyle de yoğun bir arama faaliyeti yürüttü.

Hem havadan drone ile hem de su altından dalgıç adamlarla yürütülen hummalı arama çalışmaları sonucunda saatler sonra Ramazan Coşkun’un cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Coşkun’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden amatör dalgıcın, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Uşak’ın Ulubey ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


#Denizli
#Baraj
#Ölüm
#Dalgıç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Paraguay maçı muhtemel 11'leri belli oldu! 2026 Dünya Kupası A Milli Takım ikinci maçı canlı yayın detayları