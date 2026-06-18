Baraj gölünde kaybolan amatör dalgıcın cansız bedenine ulaşıldı

Olay, Denizli’nin Güney ilçesinde yer alan Adıgüzel Baraj Gölü’nde sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Tekneyle baraja açılan üç arkadaştan amatör dalgıç olan 61 yaşındaki Ramazan Coşkun, zıpkınla avlanmak üzere suya dalış gerçekleştirdi. Coşkun’un dakikalar geçmesine rağmen su yüzeyine çıkmaması üzerine arkadaşları büyük panik yaşadı. Hayatından endişe eden iki arkadaşı hızla tekneyle kıyıya dönerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



