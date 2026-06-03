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Denizli'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi

Denizli'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi

16:323/06/2026, Çarşamba
IHA
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gökyüzünü kaplayan kara dumanlar dron ile görüntülenirken, yangının boyutu gözler önüne serildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kauçuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Kısa sürede büyüyen alevlerin kapladığı işletmeden yükselen siyah dumanlar, şehrin tamamından görünür hale geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevre binalara sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışma başlattı.

Kauçuk fabrikasını etkisi altına alan yangın dron ile görüntülendi. Görüntülerde gökyüzünü kaplayan yoğun dumanların şehrin birçok noktasını kapladığı anlar anbean kaydedildi.

 Ekiplerin depodaki yangına müdahalesi sürüyor.

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