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Kocaeli'de feci kaza: 80 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kocaeli'de feci kaza: 80 metrelik uçuruma yuvarlandı

12:075/06/2026, الجمعة
IHA
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde direksiyonu kilitlenen otomobil, demir bariyerleri parçalayarak yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Dere yatağına düşmekten ağaçlara takılarak kurtulan 18 yaşındaki sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 1 saatlik operasyonuyla sedyeye bağlanıp halatlarla yukarı çekildi.

Yuvacık Yakacık Mahallesi Uluönder Caddesi’nde yokuş aşağı seyir halinde olan T.Ş. (18) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen Opel marka otomobilin direksiyonu kilitlendi.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir korkulukları kopararak dere yatağına doğru yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumdaki ağaçlara takılarak durabilen araç, dere yatağına düşmekten son anda kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri, araç içerisinde sıkışan T.Ş. için kurtarma çalışması başlattı. Sıkıştığı yerden çıkarılarak sedyeye bağlanan yaralı sürücü, sarp arazi şartları nedeniyle halatlarla çekilerek yola çıkarıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren zorlu operasyonunun ardından ambulansa alınan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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