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Kocaeli'de 'FETÖ'nün eğitim yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı adliyede

Kocaeli'de 'FETÖ'nün eğitim yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı adliyede

15:0826/06/2026, Cuma
AA
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15 zanlının ikametlerine 23 Haziran'da operasyon düzenlenmişti.
15 zanlının ikametlerine 23 Haziran'da operasyon düzenlenmişti.

Kocaeli'de "FETÖ'nün eğitim yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince 23 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Örgütün Kocaeli'deki güncel eğitim yapılanmasına yönelik çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 10 eğitim kurumu ile bu kurumların yasa dışı yöneticisi pozisyonundaki 15 zanlının ikametlerine 23 Haziran'da operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 2'si FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari olmak üzere 15 zanlı yakalanmış, aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda para ve eğitim kurumlarıyla ilgili belgeler ele geçirilmişti.



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