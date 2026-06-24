Kayseri’de FETÖ hükümlülerine operasyon: İhraç emniyet müdürü ile polis memuru yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ’den kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü ve ihraç polis memuru yakalandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda haklarında ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü M.A. ile aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru S.T. yakalandı.