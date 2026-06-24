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Kayseri’de FETÖ hükümlülerine operasyon: İhraç emniyet müdürü ile polis memuru yakalandı

Kayseri’de FETÖ hükümlülerine operasyon: İhraç emniyet müdürü ile polis memuru yakalandı

20:3524/06/2026, Çarşamba
IHA
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Şahıslar, saklandıkları adreslerde yakalandı. (Foto: Arşiv)
Şahıslar, saklandıkları adreslerde yakalandı. (Foto: Arşiv)

Kayseri’de İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü ile ihraç polis memuru saklandıkları adreslerde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ’den kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü ve ihraç polis memuru yakalandı.

Saklandıkları adreslerde yakalandılar

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda haklarında ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü M.A. ile aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru S.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.



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