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42 ilde dev FETÖ operasyonu: 237 şüpheli yakalandı

42 ilde dev FETÖ operasyonu: 237 şüpheli yakalandı

11:1924/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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FETÖ'nün güncel, mahrem ve öğrenci yapılanmalarına yönelik 42 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı.
FETÖ'nün güncel, mahrem ve öğrenci yapılanmalarına yönelik 42 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı.

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik ülke çapında yürütülen kapsamlı operasyonların son bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. 42 farklı ilde son 2 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 237 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, KOM ve TEM Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, örgütün güncel faaliyetlerine ve finans kaynaklarına ağır bir darbe indirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 42 ilde FETÖ'nün güncel, finans ve mahrem yapılanmalarına yönelik son iki haftada düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgüte ağır bir darbe indirildi. Ankesörlü hatlar üzerinden gizli iletişim kurarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 237 şüphelinin yakalandığı dev operasyonlar zinciri sonucunda, adliyeye sevk edilen zanlılardan 128'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İçişleri Bakanlığı'nın X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"42 ilde FETÖ’ye yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;

128’i tutuklandı. 61’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde;

Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri,

Örgüte finansal destek sağladıkları,

Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

Örgütün “güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması’’ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince 42 ilde operasyonlar düzenlendi.

Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."


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