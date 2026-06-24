42 ilde dev FETÖ operasyonu: 237 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 42 ilde FETÖ'nün güncel, finans ve mahrem yapılanmalarına yönelik son iki haftada düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgüte ağır bir darbe indirildi. Ankesörlü hatlar üzerinden gizli iletişim kurarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 237 şüphelinin yakalandığı dev operasyonlar zinciri sonucunda, adliyeye sevk edilen zanlılardan 128'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.