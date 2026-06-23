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Adalar Belediyesinde Başkan Vekili seçiminin yapılacağı tarih belli oldu

Adalar Belediyesinde Başkan Vekili seçiminin yapılacağı tarih belli oldu

21:4923/06/2026, Salı
AA
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İstanbul Valiliği, Adalar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin yapılacağı tarihi duyurdu
İstanbul Valiliği, Adalar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin yapılacağı tarihi duyurdu

İstanbul Valiliği, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak" suçlarından tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Valilik, yeni başkan vekilini seçmek üzere belediye meclisi 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da toplanacağını belirtti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca
"suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak"
suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.
Akpolat'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada,
"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Adalar İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."
ifadesi kullanıldı.



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