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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adalar ve Silifke belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adalar ve Silifke belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

20:1823/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
IHA
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Ali Ercan Akpolat - Mustafa Turgut
Ali Ercan Akpolat - Mustafa Turgut

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, haklarında yürütülen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “rüşvet almak” soruşturmaları kapsamında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine; Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22.06.2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır" denildi.


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