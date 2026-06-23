Rüşvet tapeleri: En az 100 bin avro isteyelim başkanım

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz’ın çok sayıda rüşvet görüşmeleri ortaya çıktı. Heybeliada’daki otel ve iskan ruhsatıyla ilgili olarak görüşmede Akpolat, “Ormanın içine yapıyorlar” diyor. Yılmaz da “100 bin avrodan aşağı söylemeyelim başkanım” karşılığını veriyor.
Adalar Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında 19 Haziran’da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, “doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat vermekle” suçlanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak, birim amirleri ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 42 şüpheli adliyeye sevk edildi. Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
35 EYLEM TEK TEK SIRALANDI
Ruhsat, iskân, tadilat ve denetim süreçleri üzerinden yürütülen çok sayıda usulsüz işlem dosyaya girdi. Kaçak tadilatlara göz yumulduğu, ruhsatsız işletmelerin çalışmasına izin verildiği, bazı taşınmazlarda mühür ve cezai işlemlerin pazarlık unsuru hâline getirildiği, iş yeri ruhsatı ve iskân için rüşvet istendiği belirlendi. Ödemelerin “harç”, “bağış”, “emanet”, “kira” ve “maaş” diye nitelenerek alındığı ortaya çıktı. Belediye yetkililerinin rüşvet pazarlığı yaptığı, paranın elden teslim edildiği 35 eylem dosyada tek tek sıralandı.
İSKÂN VE RUHSAT İÇİN 8 MİLYON TL
Heybeliada’da ormanlık alanda bulunan Müge Bouillon’a ait taşınmazla ilgili 2’nci eylem dikkat çekti. Taşınmaz için önceki dönemde basit onarım ve güçlendirme süreci işletildi. Daha sonra Ali Ercan Akpolat ve Hüseyin Yılmaz’ın, iskân ve otel ruhsatı aşamasında Levent Durmuşoğlu ve İrfan Durmuşoğlu üzerinden 150 bin avro (yaklaşık 8 milyon TL) istediği kayıtlara geçti. İşte o tape:
10 DÜKKANLIK PROJEDEN 7 MİLYON İSTEDİLER
Dosyadaki 14’üncü eylemde Alen Ohannes Günberk’e ait 10 dükkanlık proje ele alındı. Hüseyin Yılmaz, Ali Ercan Akpolat’a bu proje için Alen Ohannes Günberk’e 150 bin dolar (yaklaşık 7 milyon TL) söylenmesi gerektiğini aktardı. Bunun karşılığında projenin kuruldan geçirileceği belirtildi:
HARÇTAN MUAF TAŞINMAZDAN 3 MİLYON TL
22’nci eylem, Vasil Poridis’e ait olduğu değerlendirilen taşınmazlar ve iskân süreciyle ilgili oldu. Hüseyin Yılmaz, harçtan muaf olan bir taşınmaz için Vasil Poridis’ten önce 1 milyon 680 bin lira aldı, ardından 810 bin lira talep etti. Taşınmazın harçtan muaf olmasına rağmen “ücret” adı altında 2,5 milyon lira alındığı belirlendi. Bu para iskân ve belediye izin süreçleriyle ilişkilendirildi. İşte o görüşmeye ait tape:
1,8 MİLYONA ÇATI TADİLATI!
Nizam Mahallesi Yaverbey Sokak’taki bir taşınmazda yapılan çatı onarımı ve oda büyütme tadilatı dosyada 34’üncü eylem olarak kayda geçti. Fikriye Şekerci, belediyeden birinin kendisinden 40 bin dolar (1,8 milyon TL) istediğini, ödeme yapılmazsa tadilat izni verilmeyeceğini Ali Ercan Akpolat’a aktardı. Bu durum, benzer tadilat ve onarım işlemlerine rüşvet karşılığı usulsüz şekilde göz yumulduğunu ortaya koydu.