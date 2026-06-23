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Rüşvet tapeleri: En az 100 bin avro isteyelim başkanım

Rüşvet tapeleri: En az 100 bin avro isteyelim başkanım

Burak Doğan
04:0023/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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Ali Ercan Akpolat, Hüseyin Yılmaz.
Ali Ercan Akpolat, Hüseyin Yılmaz.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz’ın çok sayıda rüşvet görüşmeleri ortaya çıktı. Heybeliada’daki otel ve iskan ruhsatıyla ilgili olarak görüşmede Akpolat, “Ormanın içine yapıyorlar” diyor. Yılmaz da “100 bin avrodan aşağı söylemeyelim başkanım” karşılığını veriyor.

Adalar Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında 19 Haziran’da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, “doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat vermekle” suçlanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak, birim amirleri ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 42 şüpheli adliyeye sevk edildi. Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

35 EYLEM TEK TEK SIRALANDI

Ruhsat, iskân, tadilat ve denetim süreçleri üzerinden yürütülen çok sayıda usulsüz işlem dosyaya girdi. Kaçak tadilatlara göz yumulduğu, ruhsatsız işletmelerin çalışmasına izin verildiği, bazı taşınmazlarda mühür ve cezai işlemlerin pazarlık unsuru hâline getirildiği, iş yeri ruhsatı ve iskân için rüşvet istendiği belirlendi. Ödemelerin “harç”, “bağış”, “emanet”, “kira” ve “maaş” diye nitelenerek alındığı ortaya çıktı. Belediye yetkililerinin rüşvet pazarlığı yaptığı, paranın elden teslim edildiği 35 eylem dosyada tek tek sıralandı.

İSKÂN VE RUHSAT İÇİN 8 MİLYON TL

Heybeliada’da ormanlık alanda bulunan Müge Bouillon’a ait taşınmazla ilgili 2’nci eylem dikkat çekti. Taşınmaz için önceki dönemde basit onarım ve güçlendirme süreci işletildi. Daha sonra Ali Ercan Akpolat ve Hüseyin Yılmaz’ın, iskân ve otel ruhsatı aşamasında Levent Durmuşoğlu ve İrfan Durmuşoğlu üzerinden 150 bin avro (yaklaşık 8 milyon TL) istediği kayıtlara geçti. İşte o tape:

*
HÜSEYİN YILMAZ (HY):
Levent abilerin, İrfan’ların iskanı gelecek 1-2 aya başkanım.
*
ALİ ERCAN AKPOLAT (AEA):
Ormanın içine yapıyorlar.
*
HY
: Evet.
*
AEA
: Bitti mi orası?
*
HY
: Başkanım bitmedi. Ben öncesinden söyledim, hani Levent abi gelir ucuzlatmaya çalışır, bilginiz olsun.
*
AEA
: Yok ucuzlatma, neyi ucuzlatacak? Ne diyeceğiz oraya?
*
HY
: 100 bin avrodan aşağı söylemeyelim başkanım.
*
AEA
: Tamam, sende sende.
*
HY
: 100-150 bin avro gibi bir şey söyleyelim yani, bedeli o.

10 DÜKKANLIK PROJEDEN 7 MİLYON İSTEDİLER

Dosyadaki 14’üncü eylemde Alen Ohannes Günberk’e ait 10 dükkanlık proje ele alındı. Hüseyin Yılmaz, Ali Ercan Akpolat’a bu proje için Alen Ohannes Günberk’e 150 bin dolar (yaklaşık 7 milyon TL) söylenmesi gerektiğini aktardı. Bunun karşılığında projenin kuruldan geçirileceği belirtildi:

*
HÜSEYİN YILMAZ (HY):
Alen geldi yanıma.
*
ALİ ERCAN AKPOLAT (AEA)
: Hı hı.
*
HY
: Alen dedi, “Ne yapacağım ne fiyat vereceğim abi, sen mimarsın” dedi. Şöyle böyle 10 tane dükkân var. 10 tane, “150 bin dolar söyle” dedim. Yani “Çok cüzi bir şey söyle” dedim. “Oğlum sen mimarsın, bütüncül çizeceksin olayı” dedim. 150 bin dolar, 200 bin dolar diyor. Projeyi de kendi kuruldan geçirecek. Bize alıp verecek, biz gideceğiz, bilginiz olsun başkanım.

HARÇTAN MUAF TAŞINMAZDAN 3 MİLYON TL

22’nci eylem, Vasil Poridis’e ait olduğu değerlendirilen taşınmazlar ve iskân süreciyle ilgili oldu. Hüseyin Yılmaz, harçtan muaf olan bir taşınmaz için Vasil Poridis’ten önce 1 milyon 680 bin lira aldı, ardından 810 bin lira talep etti. Taşınmazın harçtan muaf olmasına rağmen “ücret” adı altında 2,5 milyon lira alındığı belirlendi. Bu para iskân ve belediye izin süreçleriyle ilişkilendirildi. İşte o görüşmeye ait tape:

*
HÜSEYİN YILMAZ (HY)
: Vasil abiyi aradım, “Gel erkenden harcı öde” dedim, iskân harcını... “Sen harçtan muafsın, ücretini ödemek zorundasın” dedim. “Hı tamam, şimdi anladım” dedi.
*
ALİ ERCAN AKPOLAT (AEA):
Burada iskân yok, değil mi?
*
HY
: Var başkanım, erken getirdiler zaten parayı. 1,6 milyon TL harç. Harç değil de ücretler... Dedim “Sen harçtan muafsın, ücretleri alacağız senden”, “Tamam” dedi.
*
AEA
: Başka ödemeler de Vasil ödemiş.
*
HY
: Vasil’e ödettim başkanım. Sizin dediğiniz adamlar, encümen kararı, para ödeyecek 810 bin lira.
*
AEA
: Ne diyor, cimrilik mi yaptı? Ne kadar yatırdı?
*
HY
: 1 milyon 680 bin harç, ücret. Vasil’den 1,6 milyon oraya, 800 küsür diğerine, 1 milyon Mahir abiye, bir 700-800 öyle gidecek yani.
*
AEA
: Biliyorum biliyorum.

1,8 MİLYONA ÇATI TADİLATI!

Nizam Mahallesi Yaverbey Sokak’taki bir taşınmazda yapılan çatı onarımı ve oda büyütme tadilatı dosyada 34’üncü eylem olarak kayda geçti. Fikriye Şekerci, belediyeden birinin kendisinden 40 bin dolar (1,8 milyon TL) istediğini, ödeme yapılmazsa tadilat izni verilmeyeceğini Ali Ercan Akpolat’a aktardı. Bu durum, benzer tadilat ve onarım işlemlerine rüşvet karşılığı usulsüz şekilde göz yumulduğunu ortaya koydu.



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