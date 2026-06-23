MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2026! Öğretmen, hemşire, polis, doktor, araştırma görevlisi ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden düzenlenirken, milyonlarca kamu çalışanı 2026 Temmuz zammına odaklanmış durumda. Öğretmen, hemşire, doktor, polis, araştırma görevlisi ve diğer kamu personelinin maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı birlikte yansıtılıyor. TÜİK verilerine göre yılın ilk beş ayında enflasyon farkı %5,05 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı %7’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte şimdiden oluşan artış oranı %12,41 seviyesine ulaştı. Haziran ayı enflasyon beklentileri de tabloya eklenirken, zamlı maaşların kalem kalem nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

1 /8 Kamu çalışanlarının gelirini doğrudan etkileyen memur maaş zammı için Temmuz 2026 süreci yakından takip ediliyor. Öğretmen, doktor, hemşire, polis ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu memurların maaşları, 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışına göre yeniden belirleniyor. Yılın ilk beş ayına ilişkin veriler doğrultusunda enflasyon farkı %5,05 olarak hesaplanırken, Temmuz ayında uygulanacak %7’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte şimdiden oluşan artış oranı %12,41’e çıktı. Haziran verisinin de eklenmesiyle kesin oran netleşecek ve zamlı maaşlar yeniden hesaplanacak.

2 /8 Memur Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Temmuz 2026 İçin İlk Hesaplamalar Netleşiyor Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılın ilk 6 aylık enflasyon verisine göre yeniden belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak haziran enflasyonu sonrası, kesin zam oranı 3 Temmuz 2026’da netleşmiş olacak. Mevcut beklentiler, memur maaşlarına %13,5 ile %14 arasında bir artış yapılacağı yönünde şekilleniyor.

3 /8 Memur zammı nasıl hesaplanıyor? Memur maaş artışları iki bileşenden oluşuyor: Toplu sözleşme zammı Enflasyon farkı Ocak–Mayıs döneminde açıklanan enflasyon verilerine göre 5 aylık artış %16,61 seviyesine ulaştı. Bu tabloya haziran ayı beklentisi eklendiğinde, yılın ilk yarısında enflasyonun %18 bandına yaklaşması bekleniyor. Bu durumda memurlar için oluşacak enflasyon farkı yaklaşık %6,5 – %7,4 aralığında hesaplanıyor.

4 /8 Temmuz 2026 memur zammı senaryosu Beklentilere göre: En düşük senaryo: %13,5 Ortalama beklenti: %13,9 Üst senaryo: %14,9’a kadar çıkabilen tablo Kesin oran, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belirlenecek.

5 /8 Mesleklere göre tahmini yeni memur maaşları Öğretmen maaşları Mevcut: 73.368 TL %13,5 zam: 83.272 TL Artış: ~9.900 TL Uzman öğretmen: Mevcut: 81.219 TL %13,5 zam: 92.183 TL Artış: ~10.964 TL Polis ve başkomiser maaşları Polis memuru: Mevcut: 81.617 TL %13,5 zam: 92.635 TL Artış: ~11.018 TL Başkomiser: Mevcut: 89.214 TL %13,5 zam: 101.257 TL Artış: ~12.043 TL Sağlık çalışanları

6 /8 Uzman doktor: Mevcut: 150.426 TL %13,5 zam: 170.733 TL Artış: ~20.307 TL Hemşire: Mevcut: 74.770 TL %13,5 zam: 84.863 TL Artış: ~10.093 TL Akademik personel Araştırma görevlisi: Mevcut: 90.568 TL %13,5 zam: 102.794 TL Artış: ~12.226 TL Profesör: Mevcut: 135.089 TL %13,5 zam: 153.326 TL Artış: ~18.237 TL

7 /8 En düşük memur maaşı ne olacak? En düşük memur maaşı şu anda 55.500 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen %13,5 artışla birlikte: Yeni maaş: 62.992 TL Artış: 7.492 TL