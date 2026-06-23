MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2026! Öğretmen, hemşire, polis, doktor, araştırma görevlisi ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden düzenlenirken, milyonlarca kamu çalışanı 2026 Temmuz zammına odaklanmış durumda. Öğretmen, hemşire, doktor, polis, araştırma görevlisi ve diğer kamu personelinin maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı birlikte yansıtılıyor. TÜİK verilerine göre yılın ilk beş ayında enflasyon farkı %5,05 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı %7’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte şimdiden oluşan artış oranı %12,41 seviyesine ulaştı. Haziran ayı enflasyon beklentileri de tabloya eklenirken, zamlı maaşların kalem kalem nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
Kamu çalışanlarının gelirini doğrudan etkileyen memur maaş zammı için Temmuz 2026 süreci yakından takip ediliyor. Öğretmen, doktor, hemşire, polis ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu memurların maaşları, 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışına göre yeniden belirleniyor. Yılın ilk beş ayına ilişkin veriler doğrultusunda enflasyon farkı %5,05 olarak hesaplanırken, Temmuz ayında uygulanacak %7’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte şimdiden oluşan artış oranı %12,41’e çıktı. Haziran verisinin de eklenmesiyle kesin oran netleşecek ve zamlı maaşlar yeniden hesaplanacak.
Memur Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Temmuz 2026 İçin İlk Hesaplamalar Netleşiyor
Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılın ilk 6 aylık enflasyon verisine göre yeniden belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak haziran enflasyonu sonrası, kesin zam oranı 3 Temmuz 2026’da netleşmiş olacak. Mevcut beklentiler, memur maaşlarına %13,5 ile %14 arasında bir artış yapılacağı yönünde şekilleniyor.
Memur zammı nasıl hesaplanıyor?
Memur maaş artışları iki bileşenden oluşuyor:
Toplu sözleşme zammı
Enflasyon farkı
Ocak–Mayıs döneminde açıklanan enflasyon verilerine göre 5 aylık artış %16,61 seviyesine ulaştı. Bu tabloya haziran ayı beklentisi eklendiğinde, yılın ilk yarısında enflasyonun %18 bandına yaklaşması bekleniyor. Bu durumda memurlar için oluşacak enflasyon farkı yaklaşık %6,5 – %7,4 aralığında hesaplanıyor.
Temmuz 2026 memur zammı senaryosu
Beklentilere göre:
En düşük senaryo: %13,5
Ortalama beklenti: %13,9
Üst senaryo: %14,9’a kadar çıkabilen tablo
Kesin oran, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belirlenecek.
Mesleklere göre tahmini yeni memur maaşları
Öğretmen maaşları
Mevcut: 73.368 TL
%13,5 zam: 83.272 TL
Artış: ~9.900 TL
Uzman öğretmen:
Mevcut: 81.219 TL
%13,5 zam: 92.183 TL
Artış: ~10.964 TL
Polis ve başkomiser maaşları
Polis memuru:
Mevcut: 81.617 TL
%13,5 zam: 92.635 TL
Artış: ~11.018 TL
Başkomiser:
Mevcut: 89.214 TL
%13,5 zam: 101.257 TL
Artış: ~12.043 TL
Sağlık çalışanları
Uzman doktor:
Mevcut: 150.426 TL
%13,5 zam: 170.733 TL
Artış: ~20.307 TL
Hemşire:
Mevcut: 74.770 TL
%13,5 zam: 84.863 TL
Artış: ~10.093 TL
Akademik personel
Araştırma görevlisi:
Mevcut: 90.568 TL
%13,5 zam: 102.794 TL
Artış: ~12.226 TL
Profesör:
Mevcut: 135.089 TL
%13,5 zam: 153.326 TL
Artış: ~18.237 TL
En düşük memur maaşı ne olacak?
En düşük memur maaşı şu anda 55.500 TL seviyesinde bulunuyor.
Beklenen %13,5 artışla birlikte:
Yeni maaş: 62.992 TL
Artış: 7.492 TL
Genel değerlendirme
Temmuz zammında belirleyici unsur haziran ayı enflasyonu olacak. Beklentiler, memur maaşlarında çift haneli artışın devam edeceği ancak nihai oranın %13,5 – %14 bandında şekilleneceği yönünde. 3 Temmuz 2026’da açıklanacak veriyle birlikte tüm memur maaşları ve fark hesaplamaları kesinlik kazanacak.