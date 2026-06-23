Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2026! Öğretmen, hemşire, polis, doktor, araştırma görevlisi ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2026! Öğretmen, hemşire, polis, doktor, araştırma görevlisi ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak?

14:0523/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden düzenlenirken, milyonlarca kamu çalışanı 2026 Temmuz zammına odaklanmış durumda. Öğretmen, hemşire, doktor, polis, araştırma görevlisi ve diğer kamu personelinin maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı birlikte yansıtılıyor. TÜİK verilerine göre yılın ilk beş ayında enflasyon farkı %5,05 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı %7’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte şimdiden oluşan artış oranı %12,41 seviyesine ulaştı. Haziran ayı enflasyon beklentileri de tabloya eklenirken, zamlı maaşların kalem kalem nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Kamu çalışanlarının gelirini doğrudan etkileyen memur maaş zammı için Temmuz 2026 süreci yakından takip ediliyor. Öğretmen, doktor, hemşire, polis ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu memurların maaşları, 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışına göre yeniden belirleniyor. Yılın ilk beş ayına ilişkin veriler doğrultusunda enflasyon farkı %5,05 olarak hesaplanırken, Temmuz ayında uygulanacak %7’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte şimdiden oluşan artış oranı %12,41’e çıktı. Haziran verisinin de eklenmesiyle kesin oran netleşecek ve zamlı maaşlar yeniden hesaplanacak.

Memur Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Temmuz 2026 İçin İlk Hesaplamalar Netleşiyor

Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılın ilk 6 aylık enflasyon verisine göre yeniden belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak haziran enflasyonu sonrası, kesin zam oranı 3 Temmuz 2026’da netleşmiş olacak. Mevcut beklentiler, memur maaşlarına %13,5 ile %14 arasında bir artış yapılacağı yönünde şekilleniyor.

Memur zammı nasıl hesaplanıyor?

Memur maaş artışları iki bileşenden oluşuyor:

Toplu sözleşme zammı

Enflasyon farkı

Ocak–Mayıs döneminde açıklanan enflasyon verilerine göre 5 aylık artış %16,61 seviyesine ulaştı. Bu tabloya haziran ayı beklentisi eklendiğinde, yılın ilk yarısında enflasyonun %18 bandına yaklaşması bekleniyor. Bu durumda memurlar için oluşacak enflasyon farkı yaklaşık %6,5 – %7,4 aralığında hesaplanıyor.

Temmuz 2026 memur zammı senaryosu

Beklentilere göre:

En düşük senaryo: %13,5

Ortalama beklenti: %13,9

Üst senaryo: %14,9’a kadar çıkabilen tablo

Kesin oran, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belirlenecek.

Mesleklere göre tahmini yeni memur maaşları

Öğretmen maaşları

Mevcut: 73.368 TL

%13,5 zam: 83.272 TL

Artış: ~9.900 TL

Uzman öğretmen:

Mevcut: 81.219 TL

%13,5 zam: 92.183 TL

Artış: ~10.964 TL

Polis ve başkomiser maaşları

Polis memuru:

Mevcut: 81.617 TL

%13,5 zam: 92.635 TL

Artış: ~11.018 TL

Başkomiser:

Mevcut: 89.214 TL

%13,5 zam: 101.257 TL

Artış: ~12.043 TL

Sağlık çalışanları

Uzman doktor:

Mevcut: 150.426 TL

%13,5 zam: 170.733 TL

Artış: ~20.307 TL

Hemşire:

Mevcut: 74.770 TL

%13,5 zam: 84.863 TL

Artış: ~10.093 TL

Akademik personel

Araştırma görevlisi:

Mevcut: 90.568 TL

%13,5 zam: 102.794 TL

Artış: ~12.226 TL

Profesör:

Mevcut: 135.089 TL

%13,5 zam: 153.326 TL

Artış: ~18.237 TL

En düşük memur maaşı ne olacak?

En düşük memur maaşı şu anda 55.500 TL seviyesinde bulunuyor.

Beklenen %13,5 artışla birlikte:

Yeni maaş: 62.992 TL

Artış: 7.492 TL

Genel değerlendirme

Temmuz zammında belirleyici unsur haziran ayı enflasyonu olacak. Beklentiler, memur maaşlarında çift haneli artışın devam edeceği ancak nihai oranın %13,5 – %14 bandında şekilleneceği yönünde. 3 Temmuz 2026’da açıklanacak veriyle birlikte tüm memur maaşları ve fark hesaplamaları kesinlik kazanacak.

#Memur
#Memur maaş zammı
#en düşük memur maaşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA ADALET BAKANLIĞI AF: 12. Yargı Paketi içeriğinde neler var, infaz düzenlemesi yer alıyor mu? Genel af ve infaz düzenlemesi