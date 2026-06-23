Bugün kimin maçı var? 23 Haziran’da Dünya Kupası’nda oynanacak maçlar

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup maçlarının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın J Grubu'nda Arjantin, Avusturya’yı 2-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükselirken, G Grubu'ndaki ikinci maçında Mısır, Yeni Zelanda'yı 3-1'lik skorla geçmeyi başardı. H Grubu'nun çekişmeli mücadelesinde ise Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Gözlerin çevrildiği turnuvanın favorilerinden Fransa ise I Grubu'nda Irak ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği 23 Haziran programında ayrıca Norveç - Senegal ve Ürdün - Cezayir maçları sahne alırken; günün ilerleyen saatlerinde Portekiz - Özbekistan ve İngiltere - Gana karşılaşmalarıyla Dünya Kupası'ndaki futbol şöleni hız kesmeden sürecek.