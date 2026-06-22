Petrol fiyatı düştü, gözler pompaya çevrildi: Benzin ve motorin fiyatlarında indirim olacak mı? İşte 22 Haziran akaryakıt fiyatlarında son durum

Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı?





22 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları, haftanın ilk gününde araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki düşüşe rağmen benzin ve motorin için şu aşamada yeni bir indirim veya zam beklentisi bulunmuyor.





Benzinin litre fiyatına son olarak 19 Haziran Cuma günü 3,96 lira indirim uygulanmıştı. Mevcut durumda benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin kesinleşmiş yeni bir zam açıklaması da yapılmadı.





Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasasındaki hareketler ve döviz kurundaki değişimler doğrultusunda günlük olarak farklılık gösterebiliyor.





Güncel fiyat görünümünde öne çıkanlar şöyle:



