Petrol fiyatı düştü, gözler pompaya çevrildi: Benzin ve motorin fiyatlarında indirim olacak mı? İşte 22 Haziran akaryakıt fiyatlarında son durum

Akaryakıt fiyatları, Brent petroldeki gerilemenin ardından benzin ve motorine indirim gelip gelmeyeceğini merak eden araç sahiplerinin gündeminde. Benzin ve motorinde yeni bir zam ya da indirim beklenmezken İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları belli oldu. İşte 22 Haziran akaryakıt piyasasındaki son gelişmeler ve güncel rakamlar.
22 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları, Brent petrolün uluslararası piyasalarda gerilemesinin ardından yeniden gündeme geldi. Benzin ve motorin için yeni bir indirim ya da zam beklenmezken İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel pompa fiyatları belli oldu.
Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı?
22 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları, haftanın ilk gününde araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki düşüşe rağmen benzin ve motorin için şu aşamada yeni bir indirim veya zam beklentisi bulunmuyor.
Benzinin litre fiyatına son olarak 19 Haziran Cuma günü 3,96 lira indirim uygulanmıştı. Mevcut durumda benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin kesinleşmiş yeni bir zam açıklaması da yapılmadı.
Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasasındaki hareketler ve döviz kurundaki değişimler doğrultusunda günlük olarak farklılık gösterebiliyor.
Güncel fiyat görünümünde öne çıkanlar şöyle:
- Benzin için yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.
- Motorin için yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.
- Benzinde son fiyat değişikliği 19 Haziran’da yapılan 3,96 liralık indirim oldu.
- Brent petrolün varili 22 Haziran saat 09.35 itibarıyla 78,43 dolardan işlem gördü.
İstanbul akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası’nda güncel litre fiyatları:
Benzin: 62,19 TL
Motorin: 64,45 TL
LPG: 31,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası’nda güncel litre fiyatları:
Benzin: 62,03 TL
Motorin: 64,29 TL
LPG: 31,39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Ankara’da güncel litre fiyatları şöyle:
Benzin: 63,14 TL
Motorin: 65,55 TL
LPG: 31,97 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
İzmir’de güncel litre fiyatları şöyle:
Benzin: 63,42 TL
Motorin: 65,82 TL
LPG: 31,79 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru, rafineri maliyetleri ve vergiler dikkate alınarak hesaplanıyor. Küresel piyasalarda meydana gelen değişiklikler, belirli bir sürenin ardından yurt içindeki pompa fiyatlarına yansıyabiliyor.
Bu nedenle petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ile motorin fiyatlarına yönelik indirim ve zam beklentilerinin yeniden şekillenmesine neden oluyor.
Brent petrol 78,43 dolara geriledi
Brent petrolün vadeli varil fiyatı, 22 Haziran saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 2 azalarak 78,43 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 75,12 dolardan işlem gördü.
Brent petrol cuma günü 80,39 dolara kadar yükselmiş, günü 80,05 dolardan tamamlamıştı.
Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ardından İran’a uygulanan petrol ihracatı kısıtlamalarının kaldırıldığı ve ABD’nin deniz ablukasının sona erdiği yönündeki açıklamaların arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu.
ABD ile İran arasındaki görüşmeler sürüyor
Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimi kalıcı olarak azaltacak bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar, Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğunda İsviçre’de devam ediyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, görüşmelerin ilk turunun ardından yaptığı açıklamada, İran’a uygulanan petrol ihracatı kısıtlamalarının kaldırıldığını ve ABD’nin deniz ablukasının sona erdiğini bildirdi. Erakçi ayrıca İran’ın dondurulmuş varlıklarının bir bölümünün serbest bırakıldığını açıkladı.
Katar ve Pakistan dışişleri bakanlıklarının ortak açıklamasında, taraflar ile arabulucu ülkelerin katıldığı dörtlü görüşmelerin ilk turunun olumlu ve yapıcı bir atmosferde tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişini sağlamak ve olası yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla taraflar arasında bir iletişim kanalı oluşturulduğu kaydedildi.
Brent petrolde teknik olarak 81,58 dolar direnç, 76,12 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.
Benzin ve motorin fiyatlarında 22 Haziran itibarıyla kesinleşmiş yeni bir değişiklik bulunmuyor. Araç sahipleri, petrol piyasasındaki gelişmelerin yanı sıra fiyatlara ilişkin yapılacak yeni duyuruları takip ediyor.