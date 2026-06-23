ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ARA ZAMMI SON DURUM! Asgari Ücrete Temmuz ayında ara zam gelecek mi, gündem de var mı?

Temmuz ayına yaklaşılmasıyla birlikte memur ve emekli maaş zamları gündemin ilk sırasına yerleşirken, “Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?” sorusu da milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış netleşecek. Asgari ücrette ise uygulanan zam takvimi yeniden tartışma konusu olurken, geçmiş yıllarda yapılan ara zam uygulamaları beklentileri artırıyor. Bu yıl ek bir artış olup olmayacağı ise ekonomi yönetiminin atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecek.
Temmuz zammı sürecine girilmesiyle birlikte gözler memur ve emekli maaşlarının yanı sıra asgari ücrette olası bir ara zamma çevrildi. 3 Temmuz’da açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur maaşlarını doğrudan etkileyecek. Asgari ücrette ise yıl içerisinde ek bir artış yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, 2023 ve 2024 yıllarında uygulanan ara zam kararları beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Bu yıl için alınacak karar, ekonomik koşullar ve enflasyon seyrine göre netlik kazanacak.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücrete yasal düzenlemelere göre en geç iki yılda bir defa zam yapılması gerekiyor. Ancak bu tarih daha erkene çekilebiliyor. Hatırlanacağı gibi 2022 ve 2023 yıllarında üst üste asgari ücrete yılda iki defa zam yapılmıştı. Ancak son 3 yıldır asgari ücrete ara zam yapılmadı. Başta da belirttiğimiz gibi asgari ücrete ara zam yapılması gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Bu nedenle bir sonraki asgari ücret zammı zorunlu olarak 2028 yılında yapılması gerekiyor. Ancak ara zam kararı alınırsa tespit komisyonu toplanıp ara zam yapma kararı alabilir.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücrete ara zam yapılmasıyla iligli herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Olası resmi bir karar alınması halinde bu bilgiyi sizlerle paylaşacağız.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL?
Son gerçekleşen asgari ücret tespit komisyonu kararı ile Asgari ücrete Ocak 2026'da %27 zam yapıldı ve asgari ücet net olarak 28 bin 75 TL olarak belirlendi.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Asgari ücret zammının belirlenmesiyle ilgili resmi bir veri baz alınmadığı için kesin zam oranının ne olacağı henüz bilinmiyor.