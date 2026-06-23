Dünya Kupası'nın yeni formatında grup liderleri ve ikincileri doğrudan son 32 turuna yükselirken, en başarılı sekiz grup üçüncüsü de eleme aşamasına katılma hakkı elde ediyor. 2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, 12 grubun en iyi 8 üçüncü takımının da Son 32 Turu'na yükselme şansı bulmasıdır. Peki A Milli Takımı ABD'yi yenerse ne olur? Üçüncü takımlar nasıl belirlenecek? İşte detaylar.
A Milli Takım ve Haiti'nin ardından 2026 Dünya Kupası'na iki takım daha veda etti. Altı takım ise son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Japonya, Tunus'u 4-0 yendi. Japonya, bu sonuçla puanını 4'e yükselterek grupta ikinci sıraya yerleşti. Puanı bulunmayan Tunus ise gruptan çıkma şansını kaybetti. Dünya Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında ise oynanan maçta Cezayir, Ürdün'ü 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken, Ürdün ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Daha önce ise ilk olarak Haiti ardından Türkiye veda etmişti.
FIFA, 2026 Dünya Kupası için katılımcı ülke sayısını 32'den 48'e çıkararak turnuvanın kapsamını genişletti. Bu yeni formatta grup aşamasının sonunda, her gruptan ilk iki sırayı alan toplam 24 takım doğrudan Son 32 Turu'na yükselecek. Kalan 8 takım ise, 12 grubun en iyi üçüncüleri arasından belirlenecek.
Dünya Kupası’nda grupta 3. olunursa ne olur? En iyi üçüncü takımlar nasıl belirlenecek?
2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri de, 12 grubun en iyi 8 üçüncü takımının da Son 32 Turu'na yükselme şansı bulmasıdır. Bu durum, grup aşamasının son maçlarına kadar heyecanı koruyacak ve takımlara ek bir motivasyon sağlayacaktır. En iyi üçüncü takımlar belirlenirken aşağıdaki kriterler sırasıyla uygulanır:
Tüm grup maçlarında toplanan en yüksek puan: Üçüncü sıradaki takımlar arasında en çok puan toplayanlar önceliklidir.
Tüm grup maçlarındaki genel gol farkı: Genel gol averajı daha iyi olan üçüncü takımlar sıralamada üstte yer alır.
Tüm grup maçlarında atılan toplam gol sayısı: Toplamda daha fazla gol atan üçüncü takımlar avantajlıdır.
Fair Play Puanı: Disiplin puanı, eşitlik durumunda belirleyici olabilir.
FIFA/Coca-Cola Erkekler Dünya Sıralaması: Son çare olarak, FIFA Dünya Sıralaması'ndaki konumları dikkate alınır.
Bu yeni format ve detaylı averaj kuralları, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı daha rekabetçi ve izlemesi keyifli bir turnuva haline getirecek. Takımlar, sadece galibiyetlere odaklanmakla kalmayacak, aynı zamanda gol farkı ve fair play gibi faktörleri de göz önünde bulundurarak stratejilerini belirleyecekler.
Dünya Kupası’nda tur atlayan ülkeler hangileri oldu?
Meksika
ABD
Almanya
Arjantin
Fransa
Norveç