A Milli Takım ve Haiti'nin ardından 2026 Dünya Kupası'na iki takım daha veda etti. Altı takım ise son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Japonya, Tunus'u 4-0 yendi. Japonya, bu sonuçla puanını 4'e yükselterek grupta ikinci sıraya yerleşti. Puanı bulunmayan Tunus ise gruptan çıkma şansını kaybetti. Dünya Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında ise oynanan maçta Cezayir, Ürdün'ü 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken, Ürdün ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Daha önce ise ilk olarak Haiti ardından Türkiye veda etmişti.