Sosyal güvenlik hukuku açısından emsal niteliği taşıyan bu kararla birlikte, geçmişte meslek liselerinde veya çıraklık okullarında fiilen çalışmış ancak sigorta başlangıcı uzun vadeli sigorta kollarına (emeklilik primlerine) dahil edilmemiş vatandaşlar için hukuki bir kapı aralanmış oldu.

Bu durumun konuyu hukuki süreçlere taşıyan staj ve çırak mağdurlarını ilgilendirdiğini belirten Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, hizmet tespit davalarında işten çıkıştan itibaren uygulanan 5 yıllık hak düşürücü sürenin, aynı iş yerinde çalışmaya devam eden kişiler için zamanaşımı engeli oluşturmadığına da dikkat çekti.