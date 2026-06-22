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Arjantin - Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Arjantin - Avusturya maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11’ler

Arjantin - Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Arjantin - Avusturya maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11’ler

19:0722/06/2026, Pazartesi
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Arjantin - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu’na galibiyetle başlayan iki takım, 22 Haziran Pazartesi günü AT&T Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Lionel Messi önderliğindeki Arjantin ile Avusturya arasındaki mücadelenin canlı yayın bilgileri, maç saati ve açıklanan ilk 11’ler haberimizde.

Arjantin - Avusturya maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu’nun ikinci haftasında 22 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Arjantin - Avusturya maçı ne zaman?


Arjantin ile Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu’ndaki ikinci maçlarında ABD’nin Arlington kentinde karşı karşıya gelecek. AT&T Stadı’nda oynanacak mücadelede iki takım da ikinci galibiyetini alarak gruptaki avantajını sürdürmeyi hedefliyor.


Karşılaşmanın yayın bilgileri şöyle:


Maç: Arjantin - Avusturya

Tarih: 22 Haziran 2026 Pazartesi

Saat: 20.00

Stat: AT&T Stadı

Şehir: Arlington, ABD

Kanal: TRT 1

İki takım da turnuvaya galibiyetle başladı


Arjantin, J Grubu’ndaki ilk maçında Cezayir’i mağlup etti. Lionel Messi, karşılaşmada attığı üç golle takımının galibiyetinde belirleyici rol oynadı.


Avusturya ise turnuvadaki ilk karşılaşmasında Ürdün’ü 3-1 yenerek üç puanla başladı. İki ekip de ikinci hafta karşılaşmasına ilk galibiyetlerinin ardından çıkacak.

Arjantin - Avusturya maçının ilk 11’leri


Karşılaşma öncesinde açıklanan ilk 11’ler şöyle:


Arjantin: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez.


Avusturya: Alexander Schlager, Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Paul Wanner, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Michael Gregoritsch.

Arjantin - Avusturya maçının başlama saati 20.00 olarak açıklandı. J Grubu mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek.


ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI TRT 1 TABİİ CANLI YAYINI İZLE

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