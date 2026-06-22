Bugün kimin maçı var? 22 Haziran’da Dünya Kupası’nda oynanacak maçlar

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup maçlarının heyecanı devam ediyor. H Grubu’nun ikinci hafta karşılaşmasında İspanya, Suudi Arabistan’ı 4-0 mağlup ederken G Grubu’nda Belçika ile İran golsüz berabere kaldı. F Grubu’nda ise Japonya, Tunus karşısında sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Dev organizasyonda bugün de kritik karşılaşmalar oynanacak. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, Avusturya ile karşı karşıya gelecek. İşte 22 Haziran’da Dünya Kupası’nda oynanacak maçlar.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması, peş peşe gelen sürpriz skorlar ve favori takımların gövde gösterileriyle tüm hızıyla sürüyor. Turnuvanın ikinci hafta mücadelelerinde H Grubu'nda şampiyonluk adaylarından İspanya, Suudi Arabistan engelini 4-0'lık rahat bir skorla geçerek gövde gösterisi yaparken; G Grubu'ndaki kritik randevuda Belçika ile İran 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. F Grubu'nda ise Asya futbolunun güçlü temsilcisi Japonya, Tunus karşısında sergilediği etkili futbolla sahadan 4-0 galip ayrılarak dikkatleri üzerine çekti. Dev organizasyonda heyecan bir an bile hız kesmezken, futbolseverleri bugün de ekran başına kilitleyecek kritik karşılaşmalar bekliyor. Günün en çok merak edilen mücadelesinde kupanın mutlak favorilerinden Arjantin, Avusturya karşısında sahne alacak. İşte turnuvadaki dengeleri altüst edecek ve gruplardaki kaderi belirleyecek 22 Haziran 2026 Dünya Kupası günün maç programı.
Bugün kimin maçı var? Dünya Kupası 22 Haziran maçları
01:00 Uruguay 2-2 Yeşil Burun Adaları FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
04:00 Yeni Zelanda 1-3 Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
20:00 Arjantin - Avusturya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
Yarın hangi maçlar var? 23 Haziran Salı Dünya Kupası’nda kimin maçı oynanacak?
00:00 Fransa - Irak FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
03:00 Norveç - Senegal FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
06:00 Ürdün - Cezayir FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
20:00 Portekiz - Özbekistan FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
23:00 İngiltere - Gana FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1