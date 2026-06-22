Bugün kimin maçı var? 22 Haziran’da Dünya Kupası’nda oynanacak maçlar

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması, peş peşe gelen sürpriz skorlar ve favori takımların gövde gösterileriyle tüm hızıyla sürüyor. Turnuvanın ikinci hafta mücadelelerinde H Grubu'nda şampiyonluk adaylarından İspanya, Suudi Arabistan engelini 4-0'lık rahat bir skorla geçerek gövde gösterisi yaparken; G Grubu'ndaki kritik randevuda Belçika ile İran 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. F Grubu'nda ise Asya futbolunun güçlü temsilcisi Japonya, Tunus karşısında sergilediği etkili futbolla sahadan 4-0 galip ayrılarak dikkatleri üzerine çekti. Dev organizasyonda heyecan bir an bile hız kesmezken, futbolseverleri bugün de ekran başına kilitleyecek kritik karşılaşmalar bekliyor. Günün en çok merak edilen mücadelesinde kupanın mutlak favorilerinden Arjantin, Avusturya karşısında sahne alacak. İşte turnuvadaki dengeleri altüst edecek ve gruplardaki kaderi belirleyecek 22 Haziran 2026 Dünya Kupası günün maç programı.