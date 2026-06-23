Silifke Belediyesi meclis üyesi çoğunluğu kimde, hangi partide?

Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 8'i tutuklandı. İşte Silifke Belediyesi meclis üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.