Silifke Belediyesi meclis üyesi çoğunluğu kimde, hangi partide?

Mersin'de CHP'nin Silifke Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 8'i tutuklandı. 2024 yerel seçim sonuçlarına göre, CHP’nin adayı Mustafa Turgut oyların % 56,6’sını alarak belediye başkanı seçilmişti. İşte Silifke Belediyesi meclis üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.
Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 8'i tutuklandı. İşte Silifke Belediyesi meclis üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.
Silifke Belediyesi CHP meclis üyeleri
Silifke Belediyesi'nde CHP'nin 21 belediye meclis üyesi bulunmakta.
Silifke Belediyesi AK Parti meclis üyeleri
Silifke Belediyesi'nde AK Parti'nin 5 belediye meclis üyesi bulunmakta.
Silifke Belediyesi MHP meclis üyeleri
Silifke Belediyesi'nde MHP'nin 5 belediye meclis üyesi bulunmakta.