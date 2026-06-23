Gediz elektrik kesintisi: Resmi duyuru yapıldı! 24 Haziran İzmir elektrik kesinti saatleri

GEDİZ Elektrik, İzmir’de 24 Haziran 2026 Çarşamba günü planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla belirli saat aralıklarında gerçekleştirilecek kesintilerden etkilenecek bölgeler de duyuruldu. İşte İzmir’de planlı elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler.