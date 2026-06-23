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Gediz elektrik kesintisi: Resmi duyuru yapıldı! 24 Haziran İzmir elektrik kesinti saatleri

Gediz elektrik kesintisi: Resmi duyuru yapıldı! 24 Haziran İzmir elektrik kesinti saatleri

17:3023/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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GDZ Elektrik, İzmir genelinde şebeke kalitesini artırmak ve güvenli enerji arzını sürdürmek amacıyla yürütülen planlı bakım, onarım ve arıza giderme çalışmaları kapsamında yeni bir kesinti programı duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, 24 Haziran Çarşamba günü İzmir'in farklı bölgelerinde yer alan toplam 11 mahallede belirli saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacak. İşte GDZ Elektrik kesintisi ilçe ve mahalle listesi.

GEDİZ Elektrik, İzmir’de 24 Haziran 2026 Çarşamba günü planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla belirli saat aralıklarında gerçekleştirilecek kesintilerden etkilenecek bölgeler de duyuruldu. İşte İzmir’de planlı elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler.

ALİAĞA’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Kültür

10:00 - 16:00

BUCA’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Karacaağaç

09:00 - 17:00

ÇEŞME’DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Altınyunus

09:00 - 16:00

KARABURUN’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İskele

09:00 - 17:00


SEFERİHİSAR’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İhsaniye

Turgut

Ulamış

10:00 - 16:00

TİRE’DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Büyükkale

Küçükkale

23:00 - 05:00

Bahariye

Dumlupınar

09:00 - 16:0

TORBALI’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Tulum

23:00 - 05:00

URLA’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Kalabak

10:30 - 16:30

Bademler

10:00 - 16:00


GDZ Elektrik Planlı Kesintiler Listesi İçin Tıklayın

#İzmir elektrik kesintisi
#Gediz elektrik kesintisi
#gediz elektrik
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