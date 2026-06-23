Süper Lig ve TFF 1. Lig 2026-2027 Harcama Limitleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Limiti Ne Kadar?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig ve 1. Lig takım harcama limitlerini belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni sezonda en fazla harcama limiti, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile son şampiyon Galatasaray'ın oldu. En az limit ise 571 milyon 608 bin 883 lirayla Corendon Alanyaspor'a tanındı. Kulüplere göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle: