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Süper Lig ve TFF 1. Lig 2026-2027 Harcama Limitleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Limiti Ne Kadar?

Süper Lig ve TFF 1. Lig 2026-2027 Harcama Limitleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Limiti Ne Kadar?

16:1223/06/2026, Salı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ve 1. Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak takım harcama limitlerini açıkladı. Belirlenen limitlere göre yeni sezonda en yüksek harcama hakkına sahip kulüp, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lirayla son şampiyon Galatasaray oldu. TFF’nin açıkladığı takım harcama limitlerine göre Esenler Erokspor’un 2026-2027 sezonu için belirlenen harcama limiti 476 milyon 173 bin 702 TL oldu. İşte takımların harcama limitleri.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig ve 1. Lig takım harcama limitlerini belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni sezonda en fazla harcama limiti, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile son şampiyon Galatasaray'ın oldu. En az limit ise 571 milyon 608 bin 883 lirayla Corendon Alanyaspor'a tanındı. Kulüplere göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri

Takımlar Harcama limiti (TL)

Galatasaray 9.006.596.835

Fenerbahçe 6.330.032.702

Beşiktaş 4.123.397.974

Trabzonspor 2.530.783.285

Çaykur Rizespor 1.817.301.750

Samsunspor 1.124.529.320

Konyaspor 1.101.846.407

Başakşehir 1.099.918.616

Kocaelispor 953.682.308

Erzurumspor FK 893.261.956

Amedspor 893.261.956

Çorum FK 893.261.956

Gaziantep FK 817.925.936

Gençlerbirliği 805.716.149

Eyüpspor 801.174.603

Göztepe 678.239.611

Kasımpaşa 647.958.968

Alanyaspor 571.608.883

1. Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig’de mücadele eden takımların harcama limitlerini açıkladı. Buna göre Esenler Erokspor’un takım harcama limiti 476 milyon 173 bin 702 TL olarak belirlendi. 1. Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:

Esenler Erokspor 476.173.702

Sivasspor 431.132.006

Iğdır FK 421.039.095

Sarıyer 328.665.980

Bodrum FK 305.291.101

Antalyaspor 232.101.948

Kayserispor 232.101.948

Fatih Karagümrük 232.101.948

Bursaspor 232.101.948

Batman Petrolspor 232.101.948

Muğlaspor 232.101.948

Ümraniyespor 160.181.601

Pendikspor 158.711.721

İstanbulspor 145.094.559

Vanspor 139.577.869

Bandırmaspor 123.144.131

Ankara Keçiörengücü 108.181.421

Manisa FK 107.337.579

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