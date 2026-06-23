Süper Lig ve TFF 1. Lig 2026-2027 Harcama Limitleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Limiti Ne Kadar?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ve 1. Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak takım harcama limitlerini açıkladı. Belirlenen limitlere göre yeni sezonda en yüksek harcama hakkına sahip kulüp, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lirayla son şampiyon Galatasaray oldu. TFF’nin açıkladığı takım harcama limitlerine göre Esenler Erokspor’un 2026-2027 sezonu için belirlenen harcama limiti 476 milyon 173 bin 702 TL oldu. İşte takımların harcama limitleri.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig ve 1. Lig takım harcama limitlerini belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni sezonda en fazla harcama limiti, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile son şampiyon Galatasaray'ın oldu. En az limit ise 571 milyon 608 bin 883 lirayla Corendon Alanyaspor'a tanındı. Kulüplere göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri
Takımlar Harcama limiti (TL)
Galatasaray 9.006.596.835
Fenerbahçe 6.330.032.702
Beşiktaş 4.123.397.974
Trabzonspor 2.530.783.285
Çaykur Rizespor 1.817.301.750
Samsunspor 1.124.529.320
Konyaspor 1.101.846.407
Başakşehir 1.099.918.616
Kocaelispor 953.682.308
Erzurumspor FK 893.261.956
Amedspor 893.261.956
Çorum FK 893.261.956
Gaziantep FK 817.925.936
Gençlerbirliği 805.716.149
Eyüpspor 801.174.603
Göztepe 678.239.611
Kasımpaşa 647.958.968
Alanyaspor 571.608.883
1. Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig’de mücadele eden takımların harcama limitlerini açıkladı. Buna göre Esenler Erokspor’un takım harcama limiti 476 milyon 173 bin 702 TL olarak belirlendi. 1. Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:
Esenler Erokspor 476.173.702
Sivasspor 431.132.006
Iğdır FK 421.039.095
Sarıyer 328.665.980
Bodrum FK 305.291.101
Antalyaspor 232.101.948
Kayserispor 232.101.948
Fatih Karagümrük 232.101.948
Bursaspor 232.101.948
Batman Petrolspor 232.101.948
Muğlaspor 232.101.948
Ümraniyespor 160.181.601
Pendikspor 158.711.721
İstanbulspor 145.094.559
Vanspor 139.577.869
Bandırmaspor 123.144.131
Ankara Keçiörengücü 108.181.421
Manisa FK 107.337.579